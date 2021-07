Ganas de vacuna y dureza ante la irresponsabilidad

La respuesta de los jóvenes mallorquines ante el macrobrote originado por estudiantes en viaje de estudios es tajante: «es necesario vacunarse».

Estos días protagonizan las filas de los hospitales y centros sanitarios de la Isla para recibir la primera dosis contra la COVID-19, y más se harán notar después del alud de solicitudes para inocularse –más de 41.000 personas en 24 hora– de la franja de 29 a 16 años: «Es algo positivo que se nos haya adelantado la cita porque este verano nosotros somos los que más nos podemos contagiar, como ha sucedido», expresó Anna González, de 17 años, que ayer se vacunó por primera vez junto a su hermana Irene González, de 19, en el punto de vacunación de Son Dureta.

Irene y Anna González, en Son Dureta. Fotos: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

Como ella, los jóvenes entrevistados no dudaron en opinar acerca de los estudiantes que viajaron a Mallorca y han causado el repunte de casos: «Han sido unos irresponsables. Llevamos tiempo respetando en Balears las normas y el confinamiento. Que hayan venido menores en masa en pandemia, que les confinen en un hotel del paseo Marítimo y que encima hayan hecho el hashtag de #secuestrogobiernobalear es un cachondeo», se mostró crítica Irene, que estudia Medicina.

A pesar de la semana centrada en el macrobrote, la mayoría de los veinteañeros mallorquines reconoció que tenía intención de vacunarse cuanto antes. Guillermo Mingot, de 23 años, explica que «cogí la cita enseguida que se pudo. Por lo que veo, estamos –los jóvenes– muy concienciados con la vacuna».

Guillermo Mingot, de 23 años.

Efecto rebote

Guillermo, por ejemplo, contó que, una vez sus amigos supieron que el BitCita estaba abierto antes de la hora prevista, todos se lanzaron de cabeza. En este caso, la noticia ardía por WhatsApp, creando un efecto rebote.

Catherine Duran mallorquina de 20 años

Catherine Duran, de 20 años, también se enteró de esta posibilidad a través de grupos de amigos. En este caso, nadie dudó en no vacunarse: «yo creo en la vacuna», manifestó. Y sobre los estudiantes que vinieron a Mallorca, aclaró que «entiendo las ganas que tienen de salir, pero me parece irresponsable. Conozco gente que está enfadada por lo que ha sucedido. Yo, al menos, no me hubiera ido de viaje de fin de curso». La decisión de Juan Diego Robles, de 19 años, por iniciar cuanto antes su inmunidad contra el virus viene motivada porque vive con gente mayor. Reaccionó como los demás compañeros cuando la noche anterior a la fecha prevista para pedir cita ya podían acceder: «Me pareció genial, y la mayoría de mis amigos también solicitaron día», concretó, mientras hacía tiempo para irse a casa tras el pinchazo. Una situación similar recordó Jordi Santamaría, de 24 años: «Mis amigos y yo sacamos la cita la misma noche que se podía».

Jordi Santamaría, de 24 años.

La facilidad de viajar con el certificado COVID por Europa o los problemas de salud son otras cuestiones que valoraron ayer los citados en Son Dureta. Anna González, por ejemplo, padece asma y distintas alergias y dijo que «prefiero inocularme a que me pase algo». Ash Aidasani, de 31 años, tiene pensado viajar y cree que una vez esté inmunizado será «mejor». También se mostró contundente con lo sucedido en el Hotel Palma Bellver: «Me parece mal y nos han fastidiado». Argumentó, además, la necesidad de vacunarse porque es una responsabilidad.