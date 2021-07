Baleares suma 299 casos positivos de COVID-19, según la información de última hora que ha sido facilitada este viernes por parte de la Conselleria de Salut. La incidencia acumulada a 14 días es de 128,3 casos positivos por cada 100.000 habitantes; la incidencia es muy superior entre los jóvenes de de 16 a 29 años, exactamente es de 446. La tasa de positividad de Baleares es del 7,68 %.

Desde el inicio de la crisis sanitaria se han contagiado 62.483 personas y 845 han fallecido con coronavirus; ninguno de ellos en las últimas 24 horas.

En la UCI hay dos personas más con COVID-19 en las últimas 24 horas y el total asciende a 13; se trata de un 62,5 % más que hace sólo unos días. En planta hay 53 personas, dos menos. Además, se han dado seis altas hospitalarias y 21 en Atención Primaria. El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciones, Javier Arranz, ha asegurado que la situación hospitalaria sigue siendo buena. Además, ha destacado 87 % de las personas contagiadas no habían recibido ninguna dosis de la vacuna.

Arranz ha explicado que los contagios se han disparado por los brotes. Uno, con 65 casos, está asociado a un botellón de s'Arenal. También hay bastantes en Mallorca y en Menorca asociados a las fiestas de Sant Joan.

Otra parte de la incidencia es la que queda remanente de los padres que se infectan de sus hijos. Cree que una parte de esta incidencia podría revertir en unos días. «Estamos en una situación crítica, no podemos conocer qué porcentaje corresponde a los brotes y podría bajar rápidamente y cuáles a transmisión comunitaria». Por ello, ha pedido mucha precaución. Posteriormente, ha aclarado sus propias palabras y ha asegurado que «no diría crítica, sino en una situación que nos preocupa a todos».

En este punto, ha advertido que el rastreo ahora es más complicado porque los jóvenes no conocen a todas las personas con las que han estado en una fiesta o no les dan tanta importancia al virus y no dan el nombre de todos sus contactos estrechos.

Además, ha destacado que la vacunación ayudará a baja la incidencia. También ha anunciado que en Ciutadella se hará un cribado y se está estudiando hacer alguna actuación en Mallorca.

Preguntado por los viajes de estudios, ha respondido que estos como tal no son de riesgo sino las actividades que se pueden realizar en los mismos. Por ello, ha señalado la conveniencia de realizar inspecciones.

El portavoz del comité de enfermedades infecciosas no se ha mostrado preocupado por la situación y ha asegurado que no tiene la sensación de que haya un gran número de contagios por las personas que llegan.