«Hoy no es un buen día para la salud pública de las Islas Baleares». Así empieza la ofensiva que el Govern ha iniciado este miércoles en redes sociales, bajo el hashtag #LaSalutPúblicaPrimer, en contra de la decisión judicial que ha abierto la puerta a que la mayoría de los estudiantes confinados en Palma puedan volver a casa.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha sido la primera en compartir una publicación al respecto. Armengol ha cargado con dureza contra una resolución judicial «que va en contra de la salud de todos y de los criterios científicos que tantas vidas han salvado en las Islas».

«La cuarentena se aplica desde el inicio de la pandemia, aquí y en todo el mundo» añade Armengol. Aún así, la presidenta se resigna a acatar una decisión que no comparte: «No puedo estar nunca de acuerdo ya que amenaza la salud colectiva».

«Tener derechos implica también asumir deberes, como evitar poner en riesgo al resto de ciudadanos» continúa. En la publicación también ha hecho referencia directa a los jóvenes: «La libertad tiene que ir acompañada de responsabilidad y muchos de estos jóvenes no la han demostrado mientras han estado en la isla. Si no respetan la cuarentena que se vuelvan a su casa en barco y que no pongan en riesgo a nadie más».

«La COVID mata y para el Govern, siempre» concluye.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francina Armengol (@f_armengol)

A la iniciativa se han sumado el resto de consellers que han secundado la publicación hecha por el Govern.

Juan Pedro Yllanes, además de compartir la publicación inicial, ha añadido un tuit en el cual dice que «no nos podemos permitir retroceder todo lo conseguido».

Desde que estalló la pandemia, hemos tomado como @goib decisiones muy difíciles, siempre guiadas por el criterio científico-sanitario y que se ha demostrado que han salvado miles de vidas. No nos podemos permitir retroceder en todo lo conseguido para superar la maldita pandemia. pic.twitter.com/cSkbC9asAh — Juan Pedro Yllanes (@jpyllanes) June 30, 2021

«El auto pone en serio compromiso toda la política sanitaria del Gobierno de españa y de las comunidades autónoma durante este año y medio», ha asegurado el propio Yllanes en una rueda de prensa de este miércoles en la que ha anunciado que el Govern recurrirá la decisión de la jueza de lo Contencioso número 3 de Palma.