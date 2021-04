Británicos residentes en Mallorca en apuros: «Bitcita es un desastre»

La puesta en marcha de Bitcita, el sistema telemático articulado con el fin de agilizar la vacunación en Baleares, se desarrolla sin incidencias destacadas, si bien es cierto que algunos ciudadanos residentes en Mallorca han manifestado problemas a la hora de contactar con la Administración mediante este canal para reservar una hora para recibir su vacuna contra el coronavirus. Algunos de ellos comparten un rasgo: la ciudadanía extranjera.

De hecho, en los medios de comunicación del Reino Unido ya se han hecho escuchar voces que, desde las Islas, afirman que sus historiales no constan en las bases de datos del Govern.

A continuación, el testimonio de uno de ellos, de nombre Simon, que da a conocer su situación, con la esperanza de que el ejecutivo enmiende las posibles deficiencias de este servicio.

El sitio web de Bitcita es un desastre, no funciona correctamente. Mi esposa y yo intentamos 15 veces conseguir una cita, todo lo que el sitio web te dice es que tus datos no están en la base de datos del gobierno. ¡Ella es una residente inglesa que trabaja con NIE desde hace 18 años! ¿Cómo puede no estar en la base de datos?

Ayer llamó por teléfono al nuevo número de teléfono para personas mayores de 80 años y se quejó del funcionamiento del sitio web. La señora que la atendió verificó los datos de mi esposa y confirmó que no está en la base de datos, pero que la ingresarán ahora con esta llamada telefónica. Le dijeron a mi esposa que ahora debía esperar una semana más y llamar de nuevo para obtener una cita.

El sitio web del gobierno es una broma, en las emisoras de radio en inglés otras personas se quejan y tienen el mismo problema, ¿por qué?