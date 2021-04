Marcha en Palma para tener el mismo plus de insularidad que los funcionarios canarios

El colectivo de funcionarios UNISEP (Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos en Baleares) organizó durante la mañana de este sábado una marcha motorizada que salió del aparcamiento del Varadero y congregó a una nutrida caravana de 130 automóviles. La mayoría de los coches estaban engalanados con globos de colores y algunos llevaban un plátano sobre el capó en alusión al agravio comparativo que, según los organizadores de la movilización, sufren los funcionarios de Baleares en comparación a los trabajadores públicos de Canarias en cuanto al plus de la Indemnización por Residencia en Igualdad. La manifestación se llevó a cabo sin incidentes.

Reclamación

Víctor Villatoro es el presidente de UNISEP, una plataforma que aglutina a diferentes sindicatos funcionariales como JUPOL, SIMEBAL, ANPE o SATSE, entre otros.

«Reivindicamos la Indemnización por Residencia porque el coste de vida en Baleares es mayor que en el resto de autonomías. Además, este Gobierno nos ha ninguneado económicamente. Pedimos una Indemnización por Residencia con un régimen fiscal como el de Canarias para poder estar así en igualdad de servicios públicos.», explicó Villatoro.

Preguntado por cual sería el montante total económico para llevar a cabo esta reforma, el presidente de UNISEP contestó que «la cuantía exacta no la conocemos porque saldrá de la negociación pero no creemos que sean más de ocho millones de euros. En Mallorca, la indemnización por residencia que recibe un docente son 92 euros y en Ibiza son 112 pero en Canarias esta indemnización se dispara hasta más de 500 euros. Insularmente, no estamos en igualdad de condiciones».

«Esta bonificación no va dirigida solo para profesores; afectaría a médicos, enfermeros, Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios en general de la Admnistración. Si la medida prospera, se verían beneficiadas 45.000 personas pero lo que realmente reclamamos son servicios públicos de calidad para el ciudadano», sentenció.