Fiscalía pide una pena de cuatro años de cárcel para un exconcejal de Andratx por malversación

La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión para el exconcejal del Ajuntament d'Andratx Jonás Palomo por un delito de malversación. Según las conclusiones provisionales de Anticorrupción, el exedil del PI provocó un agujero en las arcas municipales de 14.000 euros con una serie de compras cuando se encargaba del área de Vías y Obras.

Palomo está citado en la Audiencia Provincial este miércoles para una vista previa del juicio. Según la acusación pública, entre enero de 2016 y febrero de 2017 llevó a cabo una serie de compras de material que ya estaban contratados o que estaban ya en los almacenes del Ajuntament por valor de más de 28.000 euros. Así, adquirió material de limpieza que no se necesitaba y tubos fluorescentes y bombillas que no se necesitaban y que no se sabe dónde terminaron. Además de que no fueran imprescindibles, el Ajuntament pagó por esos contratos un precio muy superior al de mercado y las compras se realizaron "de manera arbitraria, sin justificación de precios y sin libre concurrencia", de acuerdo con la calificación provisional.

El Ajuntament descubrió los hechos y pudo recuperar la mitad del dinero que se había destinado a las compras. El acusado dimitió a raíz de que se conociera lo ocurrido y ahora se le reclama, además de cuatro años de cárcel y once de inhabilitación, el pago de una indemnización de 14.812 euros.