Salut prevé vacunar a 7.000 personas con AstraZeneca este fin de semana

El ritmo de vacunación avanza en Baleares y este viernes ya se habían superado las 200.000 dosis inyectadas, según los datos que proporciona la Conselleria de Salut. Tras el cambio en la pauta de administración con el fármaco de AstraZeneca, desde ayer solo se inocula a las personas de entre 60 y 69 años. Este fin de semana se han citado a alrededor de 7.000 personas en las Islas para vacunar con AstraZeneca en los centros de vacunación masiva. En Mallorca ya están en funcionamiento los cuatro puntos habilitados, después de que el jueves empezara la actividad el hipódromo de Manacor.

Pese a la polémica surgida entorno al antiviral de Oxford, no se ha detectado un rechazo generalizado entre los ciudadanos de Baleares a los que se les debe inyectar. Según Salut, de las más de 8.000 personas citadas el jueves para vacunar, solo una cuarentena no se presentaron. Sin embargo, insistieron que no todas las faltas pueden justificarse por temor a la AstraZeneca, ya que en muchas ocasiones se debe a olvidos o que no se ha podido acudir.

Segunda dosis

Las ya cerca de 60.000 personas que están vacunadas con AstraZeneca están todavía pendientes de saber qué ocurrirá con su segunda dosis. Desde el Govern no se tomará ninguna decisión de forma unilateral, sino que se debatirá y consensuará en el marco de la Comisión de Salud Pública, a partir de informes técnicos y científicos, entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

La inyección de la segunda dosis está en el aire para todas las personas inmunizadas con AstraZeneca, al margen de su grupo de edad, pues todavía no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Por este motivo, desde Salut siguen dando fecha para la segunda dosis –que se inyecta a los tres meses después de la primera– a las personas que está citando para vacunar con este fármaco. No se anulará ninguna hasta que se acuerde cómo proceder con los inmunizados con AstraZeneca. La consellera de Salut, Patricia Gómez, destacó el jueves que esta vacuna adquiere un 70 % de efectividad a las tres semanas de la inyección de la primera dosis.

Además del grupo de 60 a 69 años, en las Islas sigue la vacunación de las personas mayores, a los que se les inoculan los antivirales de Pfizer o Moderna en los centros de salud. Algunos abrirán este fin de semana para seguir con el proceso. Ayer prácticamente se había finalizado la inmunización de los mayores 80 años. A alrededor de un 80 % del total de población de esta edad ya se le ha administrado al menos una dosis. También se ha iniciado la vacunación de las personas de entre 70 y 79 años. Casi todos los centros de salud de las Islas ya citan a población de esta franja de edad, formada por 83.000 personas, a las que 5.000 ya han vacunado en los últimos días.

El lunes y el martes de la próxima semana, Balears recibirá otras 31.930 dosis, de las que 22.230 son Pfizer; 3.400, de AstraZeneca; y 6.300, de Moderna, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a la Conselleria de Salut.