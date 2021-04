Los extranjeros vienen de vacaciones a la Isla para comprar una vivienda

Los extranjeros que han llegado a Mallorca de vacaciones están aprovechando su estancia para comprar vivienda en la Isla. Las agencias inmobiliarias llevan semanas apuntando en sus agendas citas de clientes que residen fuera y que estaban esperando cualquier resquicio para venir a Mallorca para visitar propiedades y hacerse con una.

Así lo confirma Hans Lenz, director de Engel & Völkers Mallorca suroeste y presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI): «Han empezado a venir clientes alemanes y ya están comprando ahora mismo. Los británicos podrán empezar a desplazarse en breve y harán lo mismo».

Las agendas de las inmobiliarias que trabajan con extranjeros están repletas: «Estamos muy ocupados. Muchas personas quieren adquirir ya una vivienda para disfrutarla este verano. Y buscan de todo: en la ciudad, en la costa, Part Forana, fincas, villas, pisos...», cuenta Lenz.

Sin crisis

El confinamiento ha provocado que «tengan más ganas de venir a Mallorca. Les ha hecho replantearse muchas cosas en la vida. Han estado encerrados en sus viviendas y ahora buscan una en la Isla que se ajuste a sus demandas. Británicos y alemanes no pudieron viajar en invierno y ahora quieren disfrutar del sol», cuenta el presidente de Abini.

Lenz advierte que ni Alemania ni Gran Bretaña han sufrido de una manera tan acusada la crisis económica derivada de la COVID, «están muy industrializados y no tienen tanta dependencia del turismo. Así que sus presupuestos no se han resentido a la hora de comprar una nueva propiedad. El encierro ha permitido que tengan más ahorros, lo que les anima a comprarse una nueva vivienda».

Lenz considera que «estas inversiones serán de gran ayuda para la economía de Mallorca.

El alquiler y la compraventa generan movimiento de capital. Y si deciden construir o reformar una propiedad en la Isla, están generando puestos de trabajo y dejando dinero», señala el presidente de ABINI.

Advierte, eso sí, que aunque Mallorca esté atravesando por una crisis económica por la pandemia, «no hay gangas. Si hablamos de zonas de segunda residencia de calidad, los precios no se resienten. Habrá que ver en otras zonas más populares, pero allí incluso no están bajando. No estamos ante una crisis financiera sino una pandemia, hay mucho dinero circulando».

En la misma línea coincide Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Balears: «Según el INE, hasta el cuarto trimestre de 2020 el numero de ventas a extranjeros se redujo pero no así el volumen del importe, porque fueron menores ventas pero de mayor importe».

La pandemia confirma el interés de los extranjeros por la Isla: «Las nuevas tecnologías ayudan a vender a distancia pero no se materializa la compra hasta que hacen la visita física. Las restricciones a viajar no ayudan», cuenta Bueno.

Aún así, la presidenta de los API advierte que «la semana pasada estuve en una notaria de Inca y me dijeron que ya llevan tantos números de protocolo como en todo el año pasado: compraventas de primera residencia e inversiones, número de firmas de hipoteca en incremento este primer trimestre... Veremos que datos nos da el INE para este primer trimestre», señala la presidenta de los API.

La compra de una casa, un motivo legal para viajar hasta Mallorca

Esta semana las agencias ya esperan el aterrizaje de los ingleses, que podrán viajar a España por motivos de negocio pero no vacacionales. «Si visita la Isla para adquirir un inmueble o firmar un contrato ya es un motivo legítimo», señala Lenz. Aquellos que se salten las restricciones y vengan a la Isla por vacaciones podrían ser multados con 5.000 libras.