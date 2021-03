El undécimo fallo del TSJB sobre ses Fontanelles tampoco avala a la empresa

La insistencia judicial de la empresa que promueve el centro comercial de ses Fontanelles no se frena. La undécima sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre esos mismos terrenos tampoco cerrará el asunto. En esta ocasión, la Sala de lo Contencioso desestima un recurso de la empresa contra el Consell Insular y la aprobación provisional del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca. La sentencia dice que, como ya hay un plan definitivo desde 2019, no tiene sentido resolver sobre el provisional. La promotora, Unibail Rodamco, por supuesto que también tiene recurrida la definitiva, así que aún quedan sentencias que dictar sobre ses Fontanelles.

La maraña administrativa y judicial en torno al centro comercial tiene ahora dos flecos vivos. Para conseguir abrir la gran superficie, Unibail tiene que ganar dos recursos contenciosos que tiene en marcha: uno contra el Consell Insular y la normativa sobre equipamientos comerciales y otro contra la decisión de la Conselleria de Comerç de denegar la licencia como gran superficie comercial. Las dos van entrelazadas. El procedimiento más avanzado es contra la decisión del Govern. Esa causa está ahora mismo pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que el TSJB ya resolviera a favor de la administración. Sobre el planeamiento comercial de la institución insular, lo que está recurrido es la ordenación definitiva, que cierra la puerta a la construcción del centro comercial y que está pendiente de la decisión de instancia del Tribunal Superior.

Licencias

La otra pata pendiente es la licencia municipal, que fue concedida, retirada y recurrida con su consecuente proceso judicial en el que hubo dos sentencias que, en este caso, sí daban la razón de forma parcial a la empresa. El problema final es que el TSJB ha considerado que, como el solar no está urbanizado, no puede tener licencia de centro comercial y, por tanto, no hay lugar a que por ahora empiecen las obras.

La última sentencia rechaza el recurso de Unibail porque entiende que éste ha perdido su objeto al ser superado el plan provisional de ordenación comercial por el definitivo. La empresa insistía en que hubiera una resolución pero el Tribunal lo desestima: «El interés legítimo por el que se interpone el recurso no puede sustentarse en el presentimiento o el temor de que una futura actuación administrativa pueda conducirse por derroteros que no sean suficientemente correctos para los intereses del recurrente o las meras expectativas de agravios futuros».

Recuperó el depósito de la licencia

u Hace dos semanas, Unibail Rodamco obtuvo de parte del Ajuntament de Palma la devolución del depósito de 2,3 millones de euros que había prestado la empresa para pagar el impuesto de obras que correspondía a la licencia que llegó a conseguir para poner en marcha el centro comercial. Según fuentes de la empresa, se trataba de un trámite más que, en ningún caso, supone una renuncia a llevar a cabo el proyecto que lleva en torno a ocho años trabado por el rechazo de las administraciones y los recursos judiciales.