Las personas con síndrome de Down quieren trabajar

Empleadores del mundo, contratar a una persona con síndrome de Down no sólo le cambiará la vida a él, también puede desencadenar un círculo de nuevas oportunidades para todos. Éste es el mensaje elegido para la campaña global de concienciación The Hiring Chain con motivo, hoy, de su jornada mundial.

Para hacerlo viral se ha hecho un vídeo que cuenta con la participación de tres jóvenes mallorquines. «Estoy muy contento de salir, así la gente verá y sabrá que podemos hacer muchas cosas», asegura Víctor Morillas. La sensación es similar para Anabel Palmer y Jessica Manchón: «me gustó un montón», dice.

El anuncio empieza con la contratación de una joven con síndrome de Down en una panadería. Cuando los clientes ven sus habilidades tiene repercusión sobre cómo actuarán otras empresas locales.

El objetivo es visualizar las barreras y los prejuicios que todavía hoy sufren las personas con síndrome de Down cuando se enfrentan a un trabajo. «El acceso al mundo laboral es un derecho básico, además de una de las formas más positivas de favorecer la plena inclusión sociolaboral y la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual», reivindica Tolo Márquez, director de Asnimo.

«Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la inserción laboral de personas con síndrome de Down de la Fundación estaba aumentando en los últimos años, cuando antes las contrataciones eran muy anecdóticas», señala. Sin embargo la pandemia truncó esta situación, como muchas otras. Aunque ni sólo uno de sus usuarios perdió el empleo por entonces, sí que se han dejado de recibir demandas de empleo para personas con síndrome de Down.

Empleo con apoyo

La Fundación Asnimo tiene entre uno de sus objetivos el facilitar la inserción laboral en empresas ordinarias de personas con discapacidad. Con el sistema de empleo con apoyo, lo que hacen es poner a una preparador profesional que «acompaña al trabajador en todo su proceso, le apoya con el desarrollo de habilidades socio laborales como es, por ejemplo, que se cumplan los horarios», detalla Tolo Márquez.

El programa es necesario porque faltan oportunidades en el acceso laboral para las personas con síndrome de Down. Por otra parte, su situación es de desigualdad para deserrollar el teletrabajo que tan en auge está desde el inicio de la pandemia. Asnimo asegura que ésta es ahora na de sus prioridades, «que nuestros usuarios accedan a las nuevas tecnologías para acelerar el progreso social».