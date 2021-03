Tercera marcha en Palma contra la temporalidad de los funcionarios

Hasta 151 vehículos -según los datos aportados por la Policía Nacional a la Delegación de Gobierno - han participado este domingo en la tercera manifestación movilizada contra la temporalidad de los funcionarios y la figura de los interinos. La caravana ha salido desde el Passeig de s’Escollera hasta la plaza de España para terminar el lugar de inicio. Los coches, con globos amarillos y negros, se hicieron notar con bocinazos y carteles con mensajes como ‘Fijeza ya’. Se trata de una manifestación a nivel estatal, a la que se han sumado otras 31 ciudades de España. La movilización de Palma ha transcurrido sin incidentes.

Sonia González Troya, portavoz de la Coordinadora de Interinos y Temporales de Balears, explica la petición: «Reclamamos la estabilidad laboral, la fijeza y que nuestro Estado, por una vez, empiece a cumplir las normas. Está haciendo un abuso desde hace décadas. Tenemos entre 800.000 y un millón de trabajadores temporales y solicitamos a las Administraciones que se inspeccione, se sancione y se resarza a las víctimas de esta situación abusiva».

González Troya añadió que «los porcentajes de interinos en la Administración varían dependiendo de la Comunidad Autónoma. En Baleares roza el 38%, en el Consell de Mallorca es de un 63% y en el Ajuntament de Palma, en algunos casos es de un 90%. En el campo de la Sanidad te puedes encontrar con un servicio de urgencias donde el 80% son temporales o un servicio de forestales del Consell en el que el 100% de trabajadores están en abuso de temporalidad». «En la CAIB los interinos no tienen derecho a la carrera profesional y en muchos casos nos impiden disfrutar de ciertos tipos de permisos», apuntó.

En primera persona

Isabel Reynés lleva diez años «en abuso de contratación temporal» en el departamento Tributario del Ajuntament de Palma. Reynés denuncia que «el personal interino tenemos derecho a la temporalidad. Tenemos derecho a un trabajo estable como tiene cualquier trabajador fijo. Personalmente me ha afectado porque no tienes seguridad en el trabajo, no tienes derecho a pedir un préstamo hipotecario».