El Govern decidirá el viernes si autoriza la apertura de grandes superficies comerciales los fines de semana

La presidenta, Francina Armengol, ha asegurado que el Govern no descarta autorizar la apertura de grandes superficies comerciales los fines de semana, algo que estudiará esta semana, pero ha advertido de que en las inspecciones de este pasado fin de semana por varias medidas de la desescalada se han puesto «muchas sanciones por incumplimientos de normativa».

Armengol ha recordado que el Govern trabaja con el equipo de asesores sanitarios sobre «las decisiones adecuadas en cada momento» y ha agregado que como cada isla tiene una situación epidemiológica diferente «para cada isla se presentarán propuestas diferentes», ha explicado en una rueda de prensa.

«En estos momentos la situación sanitaria está mejorando mucho en las cuatro islas, pero hay que seguir siendo muy prudentes porque la cepa británica ya está en un 70 % en Mallorca y con distintas proporciones en cada isla», ha advertido.

Armengol ha advertido también de la preocupación que supone que haya una subida de la incidencia de COVID-19 en diferentes países europeos como Alemania, Italia y Francia. «Nos hace pensar que no estamos seguros», ha advertido la presidenta, que considera deben primar la prudencia y «una desescalada muy lenta».

La presidenta ha dicho al respecto que el Govern sigue trabajando y pactando con los agentes sociales y económicos y que «se están estudiando todos los sectores más afectados como son el comercio, deportivo y el de la restauración».

Sobre la posible apertura en fin de semana de las grandes superficies, ha afirmado: «Aún no tenemos la decisión tomada; esta semana habrá reuniones con las mesas de diálogo y con los diferentes sectores».

«Nuestra idea es ir permitiendo más libertades a los ciudadanos si las condiciones sanitarias lo permiten, pero todo el mundo tiene que cumplir la normativa. Es importante que los empresarios se hagan cargo de que dentro de sus establecimientos se ha de cumplir la normativa», ha advertido.

Armengol ha subrayado que «desgraciadamente este fin de semana ha habido muchas inspecciones y se han tenido que poner muchas sanciones por incumplimientos de normativa».

«Esto es un toque de alerta. Es importante que no vuelvan a aumentar los contagios y depende de todos nosotros: si somos capaces de cumplir las normas e ir equilibrando las decisiones, podemos continuar avanzando en la desescalada, si no, desde el Govern no nos quedará más remedio que volver a tras en algunas medidas si aumentasen los contagios porque lo más importante de todo es salvar vidas», ha recalcado.

Ha reiterado que la decisión sobre los centros comerciales se adoptará en los próximos días y sería aprobado en el Consell de Govern del viernes. «No está descartado, se ha de hablar también de aforos, otras cuestiones, y horarios», ha agregado.