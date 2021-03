Unas 30 personas participan en Felanitx en una caminata simbólica por el Día de la Mujer

Unas 30 personas han participado este domingo en Felanitx en una caminata simbólica por el Día de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo. Esta ha sido una de las tres actividades que el Ajuntament ha organizado esta jornada con motivo del 8M.

Según ha informado el Ajuntament de Felanitx en nota de prensa, unas 30 personas se han concentrado este domingo a las 10.00 horas en la plaza de Sa Font de Santa Margalida para llevar a cabo la caminata simbólica por las afueras de Felanitx. Un recorrido que ha durado unos 45 minutos y que ha finalizado en el Parque Municipal de Sa Torre.

Para la regidora de Igualdad, Marta Cano «uno de los objetivos más importantes de todos los actos que se celebrarán en el municipio, es conseguir la igualdad de género. Esta jornada se lleva a cabo unacaminata, un acto simbólico para dar visibilidad al papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad».

Otros actos con motivo del 8M

Asimismo, este domingo, en el campo de fútbol Es Torrentó-Mariona Caldentey se ha colocado un mural con el mensaje 'Les capacitats no depenen del teu gènere, depenen de tu' (Las capacidades no dependen de tu género, dependen de tí' elaborado por la artista 'felanitxera', Caterina Amengual y en el que han colaborado los centros escolares del municipio y Felanitx per la Igualtat.

También, esta jornada, en el Conservatorio de Música, la pianista 'felanitxera' Neus Estarellas ha presentado 'Elles' (Ellas), un recital donde ha interpretado música creada por mujeres.

El Ajuntament de Felanitx continuará con actos los próximos días, como conferencias y talleres en favor de la igualdad.