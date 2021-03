El Movimiento Feminista de Mallorca propone un homenaje y la lectura de un manifiesto para celebrar el 8M

El Movimiento Feminista de Mallorca ha lanzado este martes sus propuestas para celebrar este 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- marcado por la pandemia de la COVID-19, entre las que se encuentran un acto homenaje y la lectura de un manifiesto.

Desde la organización han apuntado que apuestan por «la reivindicación dentro de los parámetros de la responsabilidad colectiva» para la celebración de este 2021.

'Ante la emergencia social, el feminismo es esencial' es el lema para este 8M, que articulará sus reivindicaciones en tres ejes: 'Mujeres y COVID', 'Extrema derecha, fundamentalismos y ataques al feminismo' y la 'Importancia de los cuidados y de los trabajos esenciales feminizados'.

Según el Movimiento Feminista, la crisis de la COVID-19 dejará para siempre «una huella en la lucha feminista que marca y obliga a reformular su agenda». «Una vez más, esta crisis ha puesto de manifiesto las desigualdades que afectan y atraviesan las mujeres», han señalado.

«Por ello, este 8M queremos reivindicar, más que nunca, los trabajos precarizados que menudo asumen las mujeres, los trabajos de cuidados carentes de cualquier tipo de reconocimiento y las mujeres invisibilizadas en situación de irregularidad administrativa», han indicado desde la entidad.

Actividades

El Movimiento ha señalado que el 8M es una jornada para la reivindicación y, para ello, ha encontrado «la manera de adaptarse a la emergencia sanitaria y continuar a la vez en pie de lucha». De esta forma, la organización ha planteado una serie de actividades que se llevarán a cabo en toda Mallorca.

Por una parte, el próximo 8 de marzo se procederá a la lectura de los manifiestos del 8M elaborados por los diversos colectivos que integran el Movimiento. Las lecturas se harán en Alaró, Palma, Lloseta, Manacor, Sant Llorenç. En Palma se hará en Plaza de España a las 19.00 horas y contará con la presencia de la batucada feminista FemSò.

También se realizará el acto homenaje 'Ni la pandemia nos hará invisibles', dedicado a simbolizar y rendir homenaje a todas las mujeres que han sido esenciales y «aún así invisibilizadas durante la gestión de la crisis de la COVID-19». Además, se reivindicarán todas las mujeres que están ausentes por diferentes motivos en los actos del 8M. Este acto se realizará en Palma, Manacor y Capdepera.

Por otro lado, durante todo este mes se llevarán a cabo las actividades del 'Marzo Feminista', que se realizarán en todos los pueblos de Mallorca y también en Palma. Publicaciones, talleres, concursos, videos, proyección de documentales, teatro y acciones simbólicas, se encuentran entre las propuestas del Movimiento Feminista.

Además, la organización propone la actividad 'El Feminismo no tiene muros', con la realización de diferentes murales feministas en Mallorca. Durante el mes de marzo, se elaborarán diferentes murales con la colaboración de artistas reconocidas, que ocuparán los espacios públicos conjugando arte y reivindicación. Estos se harán en Alaró, Valldemossa, Sencelles, Sant Llorenç, Felanitx y Palma. Las fechas de inauguración de los murales se irán anunciando a medida que se aproximen las fechas. En Palma, se hará el día 8 de marzo a las 11.00 horas.

Asimismo, el Movimiento Feminista de Mallorca realizará diversas acciones reivindicativas y simbólicas en Artà, Palma, Capdepera, Manacor y Felanitx, entre otros municipios.

Finalmente, en los municipios de Capdepera, Artà, Manacor, Sant Llorenç y Felanitx, el Movimiento propone la actividad 'Km por la igualdad', para hacer ejercicio y que los kilómetros que se realicen sean recontados «en un marcador global por la igualdad». Con la suma de todos, se realizará un trazo sobre el mapa de Mallorca.

«En definitiva, seguiremos ocupando las calles de todas las formas posibles, con el objetivo insistir en la reivindicación de nuestras exigencias. No volveremos a ser silenciadas. No estamos dispuestas a dar ni un paso atrás. A pesar de las circunstancias, las feministas de Mallorca no nos hemos parado de trabajar ni de tejer red», han concluido desde la organización.