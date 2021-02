La plataforma Vacunas, Salud y Economía insiste en «una pronta vacunación para reactivar la economía de las Islas»

El portavoz de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía, Miquel Munar, ha sido recibido este martes por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, a quien le ha expresado «la necesidad de una pronta vacunación para reactivar la economía de las Islas.

Según ha informado la Plataforma Vacunas, Salud y Economía este martes en una nota de prensa, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha recibido esta jornada al portavoz de la Plataforma, el doctor Miquel Munar, quien le ha expuesto sus planteamientos sobre el proceso de vacunación de una serie de colectivos y la «necesidad de una pronta vacunación para todos ellos aunque sin pretender un trato de favor para la Comunidad».

En la reunión mantenida este martes con la delegada del Gobierno en Baleares, que Munar ha tildado de «muy constructiva y positiva», el portavoz de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía ha manifestado a Calvo una serie de cuestiones, como «si se ha tenido o se va a tener en cuenta en el proceso de vacunación, además de los residentes y trabajadores de Baleares, a los residentes europeos no empadronados en el archipiélago, a los trabajadores que van a venir a las Islas a trabajar para la temporada y no se hayan vacunado en sus comunidades o a los colectivos que no tengan acreditada su residencia, tanto en España como en Baleares o no tengan permisos de residencia en España».

Así, el doctor Miquel Munar le ha expresado a la delegada del Gobierno la necesidad de tener en cuenta a todos estos colectivos, y, además le ha preguntado sobre «en qué condiciones se va a plantear el llamado 'pasaporte sanitario'» ya que, según ha dicho el portavoz de la Plataforma, «son cuestiones de vital importancia para poder tener una temporada en las condiciones más seguras posibles» y «garantizar que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir de vacaciones a Baleares de una forma segura, cumpliendo todos los protocolos sanitarios».

En la reunión, Munar ha querido dejar claro a Aina Calvo que «no se pretende, de ninguna de las maneras, ser insolidario con el resto de comunidades autónomas, ya que se entiende que todas necesitan sus dosis de vacunas para poder reactivar sus correspondientes economías y paliar los efectos de la pandemia en el colectivo sanitario», aunque sí le ha dejado claro que «en Baleares no se puede esperar más».

«Necesitamos una vacunación masiva para poder tener las garantías de que la temporada turística va a poder llevarse a cabo y, por tanto, salvar así la economía de las Islas, ya que miles de hogares dependen de ella, además de normalizar la situación de la comunidad sanitaria, muy desgastada por la pandemia», ha asegurado Munar.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, le ha manifestado al portavoz de la Plataforma Vacunas, Salud y Economía «que pondrá en conocimiento de los diferentes ministerios todas estas cuestiones, que son cruciales para acelerar los procesos de vacunación».

Por otro lado, la Plataforma Vacunas, Salud y Economía ha dado a conocer este martes que su portavoz, el doctor Miquel Munar, tuvo este lunes reunión con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

En esta reunión, el portavoz de la Plataforma y el presidente del Consell de Ibiza coincidieron en que «la vacunación es la única herramienta eficaz para superar los efectos sanitarios de la pandemia y recuperar la actividad económica perdida a causa de la COVID-19».