El TSJB reprocha que el Consell no justificara que rescatar el túnel de Sóller era de «interés general»

La Sala de lo Contencioso del TSJB reprocha al Consell Insular que no haya justificado los motivos para el rescate del túnel de Sóller. La sentencia que anula esta decisión se basa en que la mera gratuidad de la carretera no es un argumento suficiente porque, durante décadas, la misma administración mantuvo el peaje también por argumentos de interés púbico: «El rescate es también una decisión política y no puede dejar de fundamentarse en el interés público».

La resolución señala que si el peaje fuera «una injusticia o una discriminación» no se entiende porque se puso en marcha o se consintió por parte del Consell Insular por tanto tiempo e incluso se prorrogó la concesión a la empresa. Así avala lo que ya dijo el juzgado de lo contencioso que anuló el rescate: Es necesario que esté fundado en un motivo nuevo y superior al que, en su momento, supuso la imposición del peaje.

En su recurso, el Consell Insular también argumentaba sobre la peligrosidad del túnel o el elevado precio que tenía el peaje. El TSJB considera que lo primero no cambia con concesión o sin ella e insiste en que la administración insular tenía otros medios para compensar ese coste sin recurrir a la expropiación. El rescate estuvo valorado en 17 millones de euros.