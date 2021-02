Baleares será de las últimas comunidades en empezar a vacunar a los mayores de 80

Ocho comunidades autónomas han empezado esta semana a vacunar a las personas mayores de 80 años y tres más lo harán la semana que viene mientras que la previsión en Balears es comenzar el mes de marzo. «Nosotros hemos seguido las indicaciones del Ministerio y vamos grupo a grupo. Veo que hay otras comunidades que empiezan otros colectivos antes de terminar con los anteriores y he preguntado si la estrategia que seguimos nosotros es la correcta», dijo la consellera de Salut, Patricia Gómez, tras el último Consejo Interterritorial el pasado miércoles.

Tras dos semanas ultimándolo este viernes se presentará finalmente el calendario de vacunación de al menos el próximo mes, cuando se prevé que lleguen más dosis respecto al presente. «Estamos ampliando los colectivos y utilizando todas las vacunas que llegan», defendió la consellera, que explicó que ahora mismo se está terminando de inmunizar al personal sanitario incluido en el grupo 3A que incluye, tras la primera línea, al resto de trabajadores y a empleados con riesgo de exposición como son los odontólogos.

El fin de semana se prevé empezar con el personal de farmacias comunitarias, que ya están dentro del grupo 3B y que, entre otros, también incluye centros de menores, fisioterapeutas, logopedas o medicina legal y forense.

Balears ha empezado paralelamente la inmunización del grupo 4 de grandes dependientes. En caso de tener dosis sobrantes debían suministrarse a una bolsa de gente mayor de 80 años, aunque no se sabe si ha sido así.

Lo cierto es que Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana (que empieza con mayores de 90 años simultaneando con el grupo de grandes dependientes) ya han comenzado la campaña entre este grupo 5 y la semana que viene lo harán Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha. Mientras, Balears parece que se está organizando.

Y es que tanto el Col·legi d’Infermeria como el de Metges coinciden en señalar la falta de información relacionada con el proceso de inmunidad en las Islas.

«Sabemos cosas porque hablamos con los responsables de vacunación de los centros de salud. Tenemos cifras pero de aquella manera... Lo que no puede ser es que se hable ya de empezar con los docentes y no sepamos ni cuántos sanitarios quedan (por vacunar)», reconoce María José Sastre, la presidenta del Col·legi d’Infermeria de Balears (COIBA). «El proceso debe ser más transparente», añade y reconoce que tuvo que llamar en varias ocasiones al responsable de la campaña, Carlos Villafáfila, tras las quejas de enfermeras de los servicios de prevención. «Trabajan en laboratorios de empresas nacionales sin sede aquí y hacen PCR a gente que da positivo o a sus contactos estrechos. La semana pasada todavía no se las había citado», explica. Tras notificar la problemática a la dirección general de Farmacia este colectivo podrá inmunizarse la semana que viene, pero «han pasado por un periplo», incide Sastre.

«Igual no tenemos derecho pero se agradecería que compartieran la información de quién se está vacunando», dice José Manuel Valverde desde la institución colegial médica.

«Mucha gente nos llama a diario preguntando cuándo le toca y no tenemos datos. No se informa ni hay contacto directo», señala. Al doctor Valverde le consta que en los hospitales se ha inmunizado «prácticamente a todo el mundo» y asimismo certifica que la campaña avanza en los centros de salud, sin embargo «no sabemos si va a la velocidad de crucero que dijo el exministro Illa, o a medio gas», asume.