Armengol pedirá al Gobierno ayudas directas a los empresarios ante el ‘apagón turístico’

La presidenta del Govern, Francina Armengol, pedirá este jueves al Gobierno que, en el proceso de reconstrucción de la economía balear, se establezcan ayudas directas a los empresarios que se han visto afectados por el ‘apagón turístico’. Armengol viaja a Madrid acompañada por el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, con el objetivo de que Pedro Sánchez se comprometa a ayudar económicamente a los empresarios no solo con facilidades para conseguir préstamos, sino con dinero en efectivo.

Los dos políticos de Balears se verán con la vicepresidenta Nadia Calviño y las ministras de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

El conseller de Model Econòmic asegura que explicarán al Gobierno que Balears se encuentra en medio de una ‘tormenta perfecta’ y esperan que los resultados de las reuniones puedan verse a medio plazo. El Govern teme que los empresarios de las Islas pasen de tener problemas de liquidez, como pasa en estos momentos, a problemas de solvencia, algo mucho más grave, de ahí su petición.

La movilidad

Además de la petición de ayudas directas, en la ronda de reuniones se abordará también la necesidad de establecer una estrategia de movilidad en toda Europa. Balears apuesta por la puesta en marcha del pasaporte de vacunación para que las personas ya inmunizadas puedan moverse libremente por la UE.

Para ello se necesita el acuerdo de todos los países de la Unión Europea, pero algunos países están poniendo problemas ya que aseguran que supone una discriminación para los no vacunados. Si el pasaporte de vacunación no prospera porque no hay acuerdo, el Govern pedirá que los ya vacunados tengan más facilidad para viajar a las Islas con, por ejemplo, la presentación de test más baratos y más fáciles de conseguir que las PCR.

En relación con la movilidad, uno de los problemas es la posición en la que queda el Reino Unido tras el ‘Brexit’. La presidenta planteará a la ministra de Exteriores la posibilidad de firmar protocolos bilaterales entre las Islas y el Reino Unido que faciliten la movilidad entre estos territorios. También se pedirá que la Secretaria de Estado de España Global siga trabajando con los países de la UE, además del Reino Unido, para convencerles de que Balears es un destino seguro para viajar y para pasar las vacaciones.

La ronda de contactos con diversos ministerios seguirá el viernes con una reunión con la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto. Con ella se abordará la situación del sector, algo de lo que ya está informada, y se analizarán las estrategias de apertura de los alojamientos y de otros servicios relacionados con el turismo. El Govern pedirá campañas específicas de promoción de las Islas al ser el territorio más afectado por la crisis.

Armengol y Negueruela mantendrán la petición de que, en el proceso de vacunación, cuando toque vacunar a la población en general, se valore que gran parte de los residentes en las Islas está más expuesta al virus por su contacto con el turismo.