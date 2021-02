Tres partidos defenderán en el Parlament balear el recurso de inconstitucionalidad de los PGE

Baleares es la segunda comunidad autónoma que más aporta al sistema de financiación y la décima con relación a recursos recibidos, según el documento registrado este lunes por Més per Mallorca, Mes per Menorca y Proposta per les Illes (PI) mediante el que fundamentan la inconstitucionalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Estas tres formaciones políticas han registrado en el Parlament el citado documento, en el que según han destacado, refuerzan el argumento jurídico para defender recurso de inconstitucionalidad que se debatirá este martes en el pleno de la Cámara Legislativa. Según precisan estos tres partidos, los Presupuestos Generales del Estado no recogen ni hacen regulación del llamado factor de insularidad previsto en el Real Decreto Ley 4/2019 del Régimen Especial de las Islas Baleares. «Un documento que demuestra que el Estado no atiende a las circunstancias del hecho insular como exige la Constitución y que cuando el Estado no cumple con el REIB está incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía que es ley orgánica y que forma parte del bloque de constitucionalidad», han señalado en una nota.

También han matizado Més Per Mallorca, Més per Menorca y el PI, que ello se trata un factor que «genera un desequilibrio económico entre las Islas Baleares y las diversas partes del territorio español, atendiendo señaladamente a las circunstancias del hecho insular, contrario al artículo 138 de la CE y infringe el principio de solidaridad que garantiza el artículo 2 de la CE».

Las tres formaciones han apuntado que las balanzas fiscales de las Islas Baleares publicadas por el mismo Estado acreditan que esta Comunidad Autónoma es una gran aportadora de recursos.

El PSOE votará no

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista confirmó este lunes, que votará no a la propuesta. Los socialistas han precisado que la consideran «una equivocación, una irresponsabilidad y una estrategia de oportunismo político que sólo busca titulares y hacer ruido, ya nosotros no nos encontrarán aquí».

La portavoz socialista adjunta, Silvia Cano, ha justificado el voto en contra a esta iniciativa porque «no sirve para defender como toca los intereses de las Islas y búsqueda, por mucho que lo nieguen, tumbar los presupuestos más sociales de la historia y los que más nos han ayudado los últimos años ». Según Cano, hasta el 31 de mayo el Gobierno de España habrá destinado a Baleares 2.200 millones de euros en prestaciones, entre los ERTE y las prestaciones para los fijos discontinuos y para los autónomos. A esta cifra, ha sumado 438 millones de euros del fondo autonómico no reembolsable y 300 millones de euros del fondo React-EU, dos cifras, que según ha precisado, «sitúan las Islas por encima de la media en el reparto de los respectivos fondos».

Cano ha apuntado que los presupuestos contemplan convenios en materia de turismo e inversiones ferroviarias y recursos para los consells insulares y ayuntamientos, además de que aumentan un 70 % los recursos para educación, un 151 % los de sanidad, un 46 % los de dependencia, un 367 % los de vivienda o un 60 % más los de ciencia e innovación e incrementan en un 21 % las inversiones territorializadas respecto de las últimas cuentas del PP. «Nunca habíamos recibido tantos de recursos del Gobierno de España», ha insistido Cano. El Grupo Socialista, ha señalado Cano, concluye que la iniciativa persigue un «oportunismo político» y también «ocupar un titular mañana y otro cuando el Tribunal Constitucional tumbe el recurso por estar mal fundamentado ».

Además, la portavoz adjunta también ha lamentado que Ciudadanos y el PP se sumen a este «oportunismo» que persigue «tumbar unas cuentas públicas que aportan más recursos para las islas que los últimos de su gobierno, contra los que no levantaron ni medio tono la voz».