Foro Baleares se manifiesta este sábado en Palma para pedir dimisiones de Armengol y Sánchez

Foro Baleares ha convocado una marcha motorizada este sábado día 13 de febrero en Palma para manifestarse y solicitar las dimisiones de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El motivo de esta manifestación, según informó hace unos días el presidente de la entidad, Jesús Revuelta, se debe a que «todo y entender que se está en pandemia, esta dura demasiado y la gestión del Gobierno ha sido patética, infame e incluso se podría decir que criminal».

«Las previsiones de vacunación no se cumplirán», advirtió Jesús Revuelta. Por ello, consideró que «aunque hay que preponderar la salud se ha de intentar conjugar la protección de las personas con la recuperación de la economía».

«Foro Baleares es consciente que hay que hacer encaje de bolillos para conjugar ambas cuestiones pero hay ejemplos de que se puede. Ahí está la gestión de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Ayuso», hizo hincapié Revuelta.

En esta línea, solicitó a la presidenta Armengol que «abra las terrazas de los bares y restaurantes, como se estaba haciendo hace dos meses. Se han de tomar medidas contra la COVID-19 pero hay que abrir porque aunque uno se puede contagiar en estos establecimientos también puede hacerlo en un cine, por ejemplo». «Se han de garantizar una serie de derechos de la ciudadanía por que el empleo, también es una parte fundamental en la salud de las personas», añadió.

Esta misma semana, Foro Baleares ha vuelto a criticar la decisión del Govern balear de prorrogar durante dos semanas más la suspensión de la actividad en la hostelería, porque argumenta que la incidencia en Mallorca está por debajo de 200 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y la presión en las UCI «está en claro descenso».

La plataforma ha asegurado que esta prórroga de la suspensión de actividad «será la estocada final» para un sector para el que el mes de cierre desde mediados de enero ya «ha sido la ruina». Por ello, ha hecho un llamamiento a los sectores de la hostelería a manifestarse en la convocatoria motorizada de este sábado.

La marcha motorizada prevista este sábado en Palma cuenta con la autorización de Delegación de Gobierno en Baleares porque el promotor ha comunicado que se realizará en vehículos además de atendiendo a la calificación de «riesgo moderado» hecha por la autoridad sanitaria.

Sin embargo, Delegación ha advertido que los participantes de la marcha no podrán abandonar los vehículos «en ningún momento» ni deberán tampoco producirse aglomeraciones de personas a pie «en el inicio, en ningún lugar del recorrido ni en el final del itinerario».

La autorización, ha advertido, de igual modo, establece que no se podrá producir una ocupación prolongada de la calzada que impida la prestación de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de personas o bienes, como es el caso de ambulancias, bomberos, policía o urgencias médicas.

Delegación de Gobierno ha instado al promotor de la marcha, como responsables del acto, a tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención correspondientes al actual nivel 4 de alerta sanitaria.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado, por su parte, respeto en relación a la manifestación convocada este sábado que reclama su dimisión y la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha advertido que «está en juego la vida de muchas personas» por lo que ha hecho un llamamiento al cumplimiento de las medidas sanitarias.

Armengol ha asegurado que respeta la convocatoria de la marcha. Si bien, ha insistido en la necesidad de «estar alerta» porque «el virus tiene consecuencias letales para muchas personas».

La jefa del Ejecutivo ha asegurado, asimismo, que no se opone a que la ciudadanía exprese su opinión «como considere oportuno» pero ha resaltado que debe hacerse «siguiendo la legalidad» sabiendo que determinados comportamientos que no están «dentro de la normativa» como que se produzcan aglomeraciones o no se emplee la mascarilla, pueden tener consecuencias negativas en un contexto de pandemia.

El recorrido de la marcha motorizada, que se llevará a cabo este sábado, a partir de las 12.00 horas, comenzará en Avenida Gabriel Alomar, junto a la Gasolinera, y continuará por las Avenidas, Paseo Mallorca, Jaume III, Borne, Antoni Maura y finalizará frente a la sede del Govern balear, Consolat de Mar.