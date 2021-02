Descontento entre los conductores en el primer día de reducción de la velocidad en la vía de cintura de Palma

La entrada en vigor este lunes de la reducción de la velocidad máxima de la vía de cintura de Palma a 80 km/h, con el fin de reducir la contaminación tanto acústica como medioambiental y disminuir los accidentes de tráfico, ha producido un aluvión de reacciones entre los usuarios y conductores de Mallorca.

Siguiendo la polémica suscitada por la aplicación del límite generalizado a 30 km/h en las calles de Palma, el primer día de limitaciones de velocidad y entrada en vigor de la normativa ha interesado enormemente a los ciudadanos, tal y como se desprende de las reacciones e interacciones plasmadas en las diferentes redes sociales.

La mayoría de los conductores que se han pronunciado han mostrado su descontento e indignación en este primer día de circulación. De los que se pronuncian creen que es una mala decisión, y coinciden en señalar que rebajar el límite de la velocidad entorpece la marcha de los vehículos por la arteria principal del tráfico en Palma, genera atasco y tiene una voluntad «recaudatoria» para multar más.

Francisco Cano, que ha recorrido la vía de cintura este lunes, ha contado su experiencia en Facebook. «¿La sensación aquella de ir en los coches de choque y que no podías adelantar? Pues así es de ridículo», asegura el conductor. Y añade: «Es una ley absurda que su único fin es recaudar, aunque para ello pongan en peligro a los conductores, y por ello han puesto recientemente varios radares más».

«Las largas colas que se formaran producirán más contaminación en las horas punta, es indignante que encima tengamos que pagar a estos asesores», señala Emergildo en Facebook. Por otra parte, Toni Jimenez considera que es «un gasto que bien podrían haber dado para ayudas a gente necesitada, pero no, lo gastan en señalizar una vía de cintura para un cambio de velocidad absurdo». «¿Y el índice de estrés en las horas puntas también lo bajará?», se pregunta Magdalena Bordoy.

Una parte minoritaria de las opiniones de los usuarios en las redes sociales identifican la reducción de velocidad en una mejora. «Pues yo he circulado muy bien a 80 km/h. Lo complicado es acordarse y no pasarse, pero una vez que he limitado la velocidad, perfecto.

A todos nos molesta si es porque si. Pero si el objetivo es la proximidad a núcleo urbano y eliminar contaminación, perfecto», señala Toni Martorell.

Por su parte, el conseller del Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell, Iván Sevillano, ha explicado este lunes que la nueva norma viene avalada por informes técnicos del Departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell, medioambientales, de ruido y de fluidez y del Ministerio de Interior que dicen que «reduciendo la velocidad, se reducen los gases contaminantes que producen los vehículos y, además, el ruido que provocan también es menor».

Además, ha destacado que «está demostrado que a más y mayores infraestructuras, más vehículos, y, por tanto, más atascos y más perjuicios para el medio ambiente y la salud de las personas. Ampliar carreteras construyendo más carriles, a la larga, no redunda en una mayor fluidez en la circulación, todo lo contrario. Sólo equiparando la velocidad y reduciéndola se encontrarán mejoras».

Finalmente, el conseller insular ha anunciado esta jornada que la reducción de la velocidad máxima en la Vía de Cintura de Palma es la primera de una serie de medidas proyectadas a favorecer una movilidad más sostenible y se complementará con otras actuaciones, como la entrada en funcionamiento de vías de alta ocupación.

En este sentido, ha avanzado que se ha creado un grupo de trabajo con el Govern y el Ayuntamiento de Palma, que se reunirá por primera vez esta misma semana, para empezar a estudiar una propuesta de carriles bus VAO en los entornos de la área metropolitana.