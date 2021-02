Estudian incluir carriles bus VAO en el área metropolitana de Palma

El conseller de Mobilitat, Iván Sevilla, ha anunciado este lunes que comenzarán a estudiar la posibilidad de incluir carriles bus VAO en el entorno del área metropolitana de Palma, que englobaría también a Llucmajor, Marratxí y Calviá, en definitiva, los accesos a Palma.

No obstante, no ha precisado en qué ámbitos concreto se implantarán hasta que los técnicos no lo estudien; se hará en colaboración con otras administraciones y se comenzará este martes. Un carril bus VAO es un carril para vehículos de alta ocupación, no sólo para el transporte público y profesional, sino también para aquellos que son utilizados por varias personas que comparten coche.

«Somos conscientes de que se trata de una medida atrevida y, por tanto, valiente», pero el conseller ha asegurado que es necesaria para lograr un cambio social. «Es un paso más de este política que está enfocada a quitar coches de las carreteras sin necesidad de consumir más territorio».

Por otra parte, Sevillano ha asegurado que tras la reducción a un máximo de 80 km/h de la velocidad el tráfico es fluido. Además, ha asegurado que no es algo novedoso que se esté inventando en Palma, sino que ya se ha hecho en otras ciudades con vías congestionadas». En este sentido, ha lamentado que «tenemos una autopista dentro de una ciudad».

«Políticas de movilidad sostenible en favor de la salud de las personas y del medio ambiente se hacen más importantes que nunca», ha manifestado. En este punto ha precisado que con la reducción de la velocidad se consiguen cuatro ventajas: mejoras en la salud y el medio ambiente, la fluidez del tráfico y reducción de la siniestralidad y accidentabilidad de la vía.