Balti Picornell responde a los que le critican por buscar trabajo: «Yo ya saldré de esta»

Un tuit de Baltasar Picornell, el expresident del Parlament balear, en busca de trabajo ha generado una gran polémica en las redes sociales. El ex político lanzó un mensaje en la red social explicando su situación laboral y adjuntó un breve currículum.

La noticia de que el que fuese president se encontrase sin ingresos saltó a los medios y generó un gran debate, entre los que aplauden que vuelve a su oficio y los que no. Picornell ha respondido este miércoles a través de Twitter a las criticas: «Recuerden cuando me criticó tanto 'la caverna' por ser mecánico ferretero sin estudios, etc y president del Parlament. ¿Ahora les sorprende que continúe trabajando de lo mismo? Cuando 'lo normal' es noticia, es cuando ves la casta política que nos gobierna», ha escrito.

«Hay miles de personas en estos momentos en peor situación que yo, incluso sin ningún ingreso mínimo vital para poder subsistir. Ellos son quienes necesitan más ayuda, más ayudas, acelerar procesos y quitar trabas administrativas para poder acceder. Y ya saldré de esta», añade.

Picornel acaba su escrito en redes con una reflexión sobre la situación: «Que esta crisis la paguen realmente los ricos, porque esta crisis si que entiende de clases, y la más puteada y la que lo está pasando peor, como siempre, es la clase trabajadora. La revolución nunca vendrá de arriba, el pueblo tiene toda la fuerza para hacerla, pero hay despertar».

Hi ha milers de persones a hores d'ara en pitjor situació què jo, inclòs sense cap ingrés mínim vital per poder subsistir.

Ells són qui necessiten més ajuda, més ajudes, accelerar procesos i llevar través administratives per poder accedir.

Jo ja m'en sortiré. Salut

