Arranz: «Todavía no me he vacunado»

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha informado este jueves que «todavía no me he vacunado».

En este sentido, ha precisado que «evidentemente soy sanitario, pero en estos momentos básicamente me dedico a las tareas de organización o de portavoz. Esperaré a que me digan que es el momento para vacunarme».

Arranz ha manifestado que «tengo muchos compañeros que están en plena vacunación y tienen bastante más riesgo del que tengo yo en estos momentos».

Cabe recordar que la vacunación de altos cargos está suscitando mucha polémica y el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, dimitió este pasad miércoles debido a haberse vacunado incumpliendo el protocolo.

En algunos municipios de la Península también se han vacunado algunos alcaldes, pero hasta el momento siguen en sus cargos.