Son Espases se prepara para habilitar 12 camas de UCI más por la COVID

El Hospital Son Espases abrirá a lo largo de esta semana dos camas más para pacientes de COVID-19 que requieren cuidados intensivos y se prepara para poder habilitar una zona nueva para enfermos críticos con 10 camas adicionales si fuera necesario a partir del fin de semana.

El gerente de Son Espases, Josep Pomar, ha explicado este miércoles que el hospital «intenta adelantarse a los acontecimientos» y tener una previsión de reserva para el caso de que aumente la necesidad de camas de críticos, y para que todo paciente que lo necesite reciba este tipo de atención de la forma adecuada.

Ha detallado que este miércoles hay 50 pacientes en UCI con COVID-19 y el hospital Son Espases dispone de 56 plazas de cuidados intensivos por lo que aún quedan algunas libres, según declaraciones realizadas al inicio de la jornada de vacunación de los profesionales de primera línea del centro, facilitadas por el Ib-Salut.

Pomar ha asegurado que no hay preocupación «inmediata» por posible saturación. «Tenemos planificado a lo largo de esta semana seguir abriendo 2 camas más del área de Reanimación y de cara al fin de semana, si fuera necesario, abrir un área nueva de camas de críticos que nos daría progresivamente un colchón de hasta 10 camas más», ha precisado.

El gerente ha explicado que la situación «sigue siendo compleja para organizar la respuesta, sobre todo por lo que se refiere al personal de enfermería, pero el hospital sigue teniendo suficiente reserva de camas de críticos como para atender como mínimo una subida progresiva los próximo días», ha insistido.

A partir de los acuerdos del Ib-Salut con el sector sanitario privado y concertado, Son Espases está derivando pacientes covid-19 al Hospital Sant Joan de Deu, al Hospital General y a «algún privado».

Se trata de pacientes con COVID-19 de camas de hospitalización en planta y con un perfil de paciente crónico de media o larga estancia considerado de pacientes sociosanitarios, «lo que contribuye aligerar la presión en hospitalización y poder centrar los esfuerzos en los pacientes críticos», ha indicado Pomar.

Ha recalcado que, aunque el hospital sigue teniendo camas libres, realiza esta priorización «para asegurar al máximo su capacidad de atención a pacientes críticos».

Son Espases destina en la actualidad como áreas COVID las de UCI, las de cuidados intermedios y las áreas de reanimación, y la situación en la relación de ingresos y altas sigue dando un balance de incremento de los ingresos por la pandemia. «En general hay más ingresos que altas», ha resumido Pomar.

El gerente de Son Espases ha advertido de que «la pandemia no es ninguna broma, no es banal, es muy grave desde el punto de vista sanitario». «Si no recuperamos globalmente la salud de la población, difícilmente se podrán recuperar la economía o la vida social», ha asegurado en respuesta a una pregunta sobre la manifestación del sector de la restauración el martes en Palma. «Por delante, la prioridad debe ser recuperar el estado de salud poblacional», ha concluido.