Una tensa protesta no autorizada de la restauración pide la dimisión de Armengol por el cierre

La negativa de la Delegación del Gobierno no ha parado al sector de la restauración este martes. Más de un millar de personas se han concentrado frente al Consolat de Mar a las once de la mañana, pese a no contar con la autorización, para protestar por las últimas medidas acordadas por el Ejecutivo para hacer frente a la alta incidencia de la COVID-19 en Baleares y que pasa por el cierre a partir de este miércoles, y hasta febrero, de los bares y restaurantes de Mallorca e Ibiza. La protesta, ajena a las patronales del sector, ha reunido a centenares de empresarios y trabajadores afectados, que han pedido una y otra vez la dimisión de la presidenta del Govern al grito de «Armengol, dimisión». «Tengo hambre», «Basta ya», «El pueblo, unido, jamás será vencido», ... han sido otros de los mensajes que han lanzado los manifestantes, que se han presentado además con pancartas y carteles para dar cuenta de la compleja situación que viven ante un nuevo cierre de sus negocios. Tras una hora de concentración, las personas congregadas han dirigido sus quejas hasta la sede del Parlament balear.

Los manifestantes se quejan de que las autoridades les han dejado solos y que los autónomos se quedan sin recursos y sin ayudas. Lo han hecho de manera multitudinaria frente a la sede del Govern balear y sin guardar las distancias de seguridad que establecen los protocolos sanitarios, motivo por el que Salut desaconsejaba este lunes en un informe su autorización.

? Los movimientos ciudadanos también se han unido a esta lucha, como Ayudanos@ayuda. Los trabajadores, en Erte o en situación de desempleo, aseguran que lo único que quieren es ?trabajar?. pic.twitter.com/pM3BxLpVPr ? Angie (@angierramon) January 12, 2021

La convocatoria se ha seguido desde toda Mallorca. Los bares de sa Pobla han cerrado para poder desplazarse hasta Palma y participar en la protesta, que una vez arracanda se ha ido extendiendo y ha bloqueado la circulación por el Paseo Sagrera.

Efectivos de la Policía Nacional se han personado en la zona del Paseo Marítimo para controlar la situación y Delegación de Gobierno ha confirmado a este periódico que se sancionará a los convocantes de la protesta no autorizada y a quienes desobedezcan a la autoridad.

A la media hora de la protesta, los participantes han lanzado un unísono «Queremos trabajar», reclamando así al Govern la vuelta atrás a una decisión que está previsto que entre en vigor esta media noche, tal y como publica el BOIB.

?Algunos manifestantes han utilizado bengalas para llamar la atención de los políticos, al parecer ?de vacaciones?, según los empresarios. pic.twitter.com/emivQslEHA ? Angie (@angierramon) January 12, 2021

Casi a la hora de la concentración, el ambiente se ha ido caldeando y muchos han pedido que algún representante del Govern saliera a dar la cara. Agentes de la Policía Nacional han realizado un cordón a las puertas de la sede del Govern. Los manifestantes, al no tener respuesta, se han dirigido hasta el Parlament para continuar con sus reivindicaciones con gritos y bengalas. Allí se han vivido quizá los momentos más tensos de la protesta, ya que se han tirado petardos a los policías que vigilaban la puerta para impedir que entrasen, según ha publicado la agencia Europa Press.

#AMPLIACIÓ Els manifestants de la restauració han arribat a les portes Parlament de les Illes Balears. "Volem fer feina", criden.



?? Tota la informació: https://t.co/mOxAEv0R0C pic.twitter.com/ETm9MQh5gT ? IB3 Notícies (@IB3noticies) January 12, 2021

Incidentes

Los manifestantes también han gritado insultos y coreado lemas como «la presidenta es una borracha». Además, han increpado a los periodistas de IB3 que cubrían el acto acusándoles de «manipulación» y han lanzando huevos contra la fachada del Consistorio, impactando alguno contra los reporteros de otros medios de comunicación que se encontraban dando cobertura y difundiendo la protesta.

? Los manifestantes han increpado a trabajadores de la televisión local de Baleares. No obstante, el convocante de esta concentración, Víctor Sánchez, se ha mostraron en contra de la situación que han tenido que soportar los compañeros de @IB3 pic.twitter.com/IrX2U5CrYP ? Angie (@angierramon) January 12, 2021

Los participantes en la multitudinaria manifestación, cerca de 1.500, según algunas fuentes, también han parado en la plaza de Cort, frente al Ajuntament de Palma, y han continuado por la plaza Mayor hasta la plaza de España, donde se encuentra la sede de la Conselleria de Salut.

Un grupo importante de ellos se han sentado sobre la calzada, imposibilitando la circulación de vehículos por las Avenidas.

La manifestación continúa su recorrido por las Avenidas cuando se cumplen dos horas del inicio, y en estos momentos se ha detenido frente a la Audiencia Provincial de Palma, pidiendo «justicia».