Los empresarios de Baleares, perplejos ante los «vaivenes» en la gestión de la crisis

Desconcierto y preocupación en las patronales de Restauración y del gran comercio de las Islas por la decisión del Govern de retrasar, sin aviso oficial alguno, un día el cierre de los locales y que la medida sea efectiva este miércoles, en vez de este martes.

Las grandes superficies, englobadas en ANGED, mostraron su preocupación por los «vaivenes» que el Ejecutivo autonómico está demostrando con las medidas restrictivas para controlar los contagios de la COVID-19.

«La información que se transmite no es la adecuada y ello genera problemas logísticos a todas las empresas, ya que no sabemos a qué atenernos. Pedimos solo un poco de coherencia y que no nos creen más problemas de los que tenemos en estos momentos», señalaron desde las grandes superficies.

El presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo, mostró su sorpresa por los «cambios erráticos» de las decisiones que adopta el Govern «porque un día nos dicen una cosa y al otro todo lo contrario, lo cual desconcierta y afecta a todos los empresarios del sector de la restauración».

Robledo añadió que la actual coyuntura «es muy delicada, por lo que pedimos que se nos diga la verdad de una vez por todas y que las decisiones que se adoptan se cumplan, porque no podemos estar pendientes de unos cambios que nos afectan directamente a los empresarios al haber tenido que cancelar reservas y vaciar neveras de productos perecederos».

Concentración

El sector de la restauración se concentrará este lunes delante del Consolat de Mar para protesta contra el cierre y la falta de ayudas. Se trata de una convocatoria ajena a las patronales del sector y que ha tenido una gran repercusión durante el fin de semana a través de las redes sociales. El retraso de un día de la entrada en vigor de las restricciones anunciadas el pasado viernes también creó desconcierto entre los impulsores de la protesta. Por este motivo, durante la jornada de este lunes animaron a los empresarios de la restauración a cerrar ya este martes sus locales para poder acudir a la concentración. Delegación de Gobierno, por su parte, notificó a los organizadores del acto que lo prohibía por el informe negativo de Salut, al considerar que la reunión «supone un riesgo de contagio muy alto por la actual situación epidemiológica».

El organizador del evento, Víctor Sánchez, afirmó: «Sí o sí se va a realizar y sé las consecuencias que asumo, pero ahora lo que impera es el interés general de los empresarios».