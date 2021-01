¿Qué se podrá hacer en Mallorca desde el miércoles?

Mallorca está lejos de salir todavía de la situación de riesgo en la que se encuentra por la elevada incidencia de la COVID-19. Ello ha obligado en las últimas semanas al Govern a aprobar restricciones a la movilidad para evitar el contacto social y, con ello, los contagios. A partir de este miércoles, 13 de enero, entra en vigor un nuevo paquete de medidas, el más duro desde el confinamiento en el mes de marzo. ¿Cuáles son?

- Los bares y restaurantes deberán cerrar desde las 00.00 horas de miércoles. Sólo podrán servir para llevar, al menos durante los próximos 15 días.

- Los gimnasios, que ya había visto reducido su aforo al treinta por ciento estos meses, se ven obligados también al cierre, también los Spa.

- Los centros comerciales con una superficie mayor a los 700 metros cuadrados tendrán que cerrar.

- Se prohíben las reuniones familiares y no sociales de no convivientes. No estarán permitidos encuentros con personas con las que no se conviva, una prohibición de la que están excluidas las actividades laborales, institucionales y de transporte público. Se elimina la norma de los grupos de seis personas.

- Se prohíben las celebraciones populares.

- Todos los establecimientos comerciales tienen que cerrar a las 20:00 horas, salvo las gasolineras y los destinados a alimentación o productos esenciales y peluquerías, entre otros. Estos espacios tienen que reducir el 50 % de su capacidad; los que tengan más de 700 metros deben reducirla al 30 % y permanecer cerrados los domingos y festivos.

- Se mantienen los espectáculos en teatros, carpas y cines con un aforo máximo del 30 %; y se prohíbe comer.

- En el caso de los acontecimientos deportivos se prohíbe la asistencia de público para los de cualquier categoría. No se podrá practicar deporte con aquellas personas que no sean del núcleo de convivencia.

- Los autobuses interurbanos tienen limitada la capacidad, en el metro sólo se pueden ocupar las plazas señaladas para ir de pie. Se aconseja que las personas de riesgo no utilicen el transporte público.

- Las nuevas restricciones no afectan a las matanzas.