Escasa participación en el cribado en el poblado chabolista de Son Banya

Los residentes del poblado chabolista de Son Banya están participando desde primera hora de este lunes en el cribado poblacional organizado por la Conselleria de Salut y el Ajuntament de Palma ante la alta incidencia acumulada en estos barrios palmesanos.

Al tratarse de una zona considerada de alto riesgo al encontrarse allí ubicado el mayor supermercado de la droga de Baleares, el dispositivo sanitario se está realizando con grandes medidas de seguridad por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma.

Las pruebas se están realizando en el interior del autobús express de COVID-19 con una participación mínima y está previsto que ser realicen controles hasta las 18:00 horas.

En cuanto a los cribados poblacionales hechos hasta este momento en Palma, el Ajuntament ha señalado que se han realizado dos en dos zonas básicas de Salud, la del Rafal-Vivero y la de Son Serra-La Vileta.

«Me da mucho miedo meterme cosas por la nariz. No me gusta que me metan un palo por la nariz que me llega al cerebro», afirmaba el primer voluntario del cribado.

En total, ha hecho hincapié, se han llevado a cabo 7.395 pruebas que han permitido detectar 107 positivos y romper la cadena de contagios.