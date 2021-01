Salut sigue sin vacunar los domingos y espera acelerar el ritmo esta semana

La consellera de Salut, Patricia Gómez, reconoció que este domingo no se administraron vacunas ni en Mallorca ni en Eivissa, y dudó de si hubo vacunación en una residencia de Menorca. La consellera eludió comentar si el ritmo de vacunación es lento, pero sí confió en que, a partir de esta semana, se podrá agilizar gracias a dos factores: el primero es que llegarán dosis de la vacuna fabricada por Moderna, no solo de la de Pfizer; el segundo es que ya no deberá reservarse la segunda dosis que debe administrarse a quienes recibieron la primera.

La consellera detalló que desde el día 27, fecha en la que comenzaran a ponerse las vacunas, la han recibido el 76 por ciento de los 6.420 residentes y trabajadores de residencia. Eso significa que, en dos semanas, el Govern ha administrado 4.880 vacunas, es decir, 2.440 por semana. A ese ritmo, en junio, fecha en la que el Govern dijo que estaría vacunado el 70 por ciento de la población, solo habrán recibido la vacuna poco más de 58.000 personas, apenas un 5 por ciento de la población.

Patricia Gómez detalló que el Govern realizó una planificación que por ahora se está cumpliendo y afirmó que ese objetivo del 70 por ciento vacunado en junio se irá ajustando a medida que lleguen las vacunas.

Reconoció que ha habido algunos problemas logísticos con la vacuna, debido sobre todo a la recomendación de reservar la segunda dosis, algo que se modificará esta semana.

Sin Ejército

La consellera señaló que, para hacer la vacunación, por ahora es suficiente con los recursos propios del Servei de Salut, sin que haga falta recurrir a la UME, pero dejó abierta esta puerta por si en un futuro es necesario.

La previsión apunta a que esta semana se acabará el proceso de vacunación en las residencias, y comenzará el de las residencias de personas dependientes y personal sanitario. Gómez mantiene la previsión de que a finales de marzo ya estarán vacunados los más de 36.000 ciudadanos que están en el grupo de máximo riesgo.

La consellera recordó, en cualquier caso, que durante el proceso de vacunación no existe la inmunidad hasta siete días después de la segunda dosis, por lo que insistió en pedir prudencia y responsabilidad máxima a los ciudadanos, a quienes instó a que cumplan con todas las normas de protección aprobadas por el Govern.

Las estadísticas

Las cifras de contagios ofrecidas ayer por el Servei de Salut vuelven a dejar claro que los contagios no están controlados en absoluto. Balears sumó 511 enfermos más y ya hay 109 pacientes ingresados en las UCI de los hospitales públicos. A ellos se suman otros 349 pacientes ingresados en planta, 15 más en un solo día. Hay 489 fallecidos y, desde que estalló la pandemia, se han contagiado un total 40.825 ciudadanos de las Islas.