La borrasca Filomena provocará problemas de abastecimiento en Baleares porque algunos camiones procedentes de la Península no podrán llegar debido a que hay carreteras cortadas, según ha informado el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera.

No obstante, ha precisado que no hay desabastecimiento de productos de primera necesidad. «No hay desabastecimiento, los lunes casi nunca llegan productos y no tienen por qué haberlos. No creo que haya problemas, aunque en algunas tiendas podrían faltar determinados productos, que podrían encontrarse en otras».

Algunas grandes superficies han reconocido que se están viendo afectadas porque muchos productos llegan a través de Madrid y la Península y hay muchas carreteras cortadas y complicaciones en el mar. En este sentido, han precisado que este lunes y martes pueden ser días más complicados, en productos frescos. Además, han precisado que el sábado ya hubo algunos problemas de productos frescos.

Las mismas fuentes han explicado que los ciudadanos de las Islas están comprando más de lo habitual por las restricciones que entrarán en vigor el martes, ya que existe cierta confusión. Cabe recordar que las grandes superficies de Mallorca sí podrán abrir los espacios dedicados a alimentación.