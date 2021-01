Guillem Ramis: «Las nuevas tarifas del tren recuerdan a las ofertas de la feria»

Guillem Ramis (Santa Maria, 1956) es uno de los portavoces de la asociación de usuarios del tren. Ha sido regidor en su pueblo por la izquierda, primero en la oposición y después en el gobierno. Hace más de 30 años que a diario cubre en tren el trayecto entre su pueblo y Palma, donde acude a trabajar.

La asociación de usuarios del tren ha rechazado las nuevas tarifas, que criticáis que suban. ¿Por qué?

—Más que la subida de precios, criticamos que el nuevo sistema no esté enfocado a la mayoría de usuarios del tren. La mayoría utilizamos la [ya extinguida] T-40, un bono que permite hacer 40 viajes en un período de 45 días. El nuevo sistema podría ser mejor si la bonificación no caducara, pero acaba a los 30 días. Es decir, que a una persona que viaja muchísimo durante un mes le sale a cuenta el nuevo sistema, pero si causa una baja laboral, tiene unos días libres, vacaciones o simplemente es un mes con muchos festivos ya no le sale a cuenta. Además, han subido el billete sencillo.

A ver, lo he consultado y antes el billete sencillo con un salto valía 1,85 euros y ahora 1,80.

—No. Vale 1,80 euros con la Targeta Intermodal, pero sin ella cuesta 2,70 euros.

¿Y el billete de ida y vuelta?

—Ha desaparecido, ya no hay descuento. La única forma de tener un descuento es con la Targeta Intermodal. Por cierto: si un usuario la extravía, deberá pagar 8 euros por la nueva y perderá todo el saldo que tenía. Esto, que no pasa con la Targeta Ciutadana de Palma, es indecente y se tendría que corregir

Bueno ...

—No entendemos que a un usuario que viaja todo el año las bonificaciones se le acaben al mes. Puede pasar que uno viaje mucho en enero, por ejemplo, y que en febrero coja una semana de descanso. Luego los viajes me saldrían mucho más caros.

Comprendo ...

—La administración negocia desde 2017 con las empresas privadas del transporte por carretera las nuevas concesiones y el sistema tarifario. Nosotros pensamos que la administración, la Direcció General de Transports y el Consorci de Transport de Mallorca está muy mediatizada por la filosofía mercantilista de las empresas privadas. Estamos ante un tipo de ofertas que me recuerdan a la feria: si compras diez fichas de los coches de choque pues te regalo cinco. Pero si no usas las diez te saldrán más caras. Es una filosofía que parece que nos lleva al ánimo de lucro del transporte público, y no es que el transporte público nos guste.

¿Qué quiere decir con que no les gusta?

—Que es una penuria para un joven de Manacor tener que pasar una hora en el tren para ir a la universidad cuando uno de Marratxí lo hace con menor tiempo. Quiero decir que las horas que el Consorci de Transports no considera una necesidad las horas que debemos pasar en el transporte público. Y lo es, esta hora que requiere venir desde Manacor es necesaria. Como más tiempo se requiere para hacer un trayecto, más se paga: esta es su filosofía.

Vuelvo al nuevo sistema tarifario. ¿Creen que favorece que los viajeros ocasionales dejen de utilizar el vehículo privado para desplazarse?

—Nosotros pensamos que cada coche que abandona la carretera, aunque sea dos veces al mes, debería ser un motivo de alegría. Pero ellos no entran en este razonamiento. Solo piensan en el usuario que viaja muchísimo. Los que viajan dos veces a Palma dos veces por semana no les interesan.

Entiendo la idea.

—En mi opinión fallan en el tema político o filosófico, porque se ha hecho un trabajo técnico creativo y con muchas ideas para diseñar este sistema tarifario. Hay mucho trabajo, pero no es el que tocaba. Lo que había que hacer era trasvasar usuarios del coche hacia el tren. Lo que pasa es que tienen una idea negativa del tren. De hecho, creen que poner autobuses es fácil y poner tren es muy complicado.

¿Qué quiere decir?

—Mallorca ha perdido la mitad de kilómetros de vía en los últimos 60 años, pese a que las necesidades de transporte han aumentado. La desinversión histórica en la red ferroviaria y la inversión millonaria en carreteras hace que sea más fácil desplazarse en coche o poner autobuses.

Recientemente se han recuperado todas las frecuencias del tren.

—Sí, es cierto, pero recordemos solo bajaron las tarifas un 10 por ciento, cuando el PP las subió un 50 por ciento, y que no se ha recuperado a todo el personal que entonces se despidió.

Se han hecho otras mejoras.

—A ver, han condenado la estación de s’Enllaç. Todo esto viene de la política del PP, que no se ha corregido. El PP creó un ambiente hostil hacia el usuario: rejillas, cercados, muchos guardias de seguridad, poco personal de SFM, la empresa está atomizada: los que llevan la megafonía no lleva la informática... Hay un montón de empresas trabajando allí. Para captar a nuevos usuarios hay que hacer amable el transporte público, y no se hace.

La mayor parte de estaciones siguen cerradas.

—Así es. Y las andanas son de fantasía, no cubren. Si llueve y esperas el tren, probablemente te mojarás. Tampoco hay servicio de baño.

Se ha anunciado que se retomará el proyecto para levar el tren a Artà, y el tranvía a Son Espases.

—Esto también se dijo en tiempos de Mabel Cabrer [PP]. Nosotros confiamos en que llegue a Artà, y a Alcúdia y a Pollença y a Campos. Pero hace falta una inversión mucho más potente para corregir el déficit que hemos acumulado y padecemos, que es enorme.