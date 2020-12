Menos del 20 % de los bares y restaurantes de Mallorca permanece abierto tras las restricciones

Menos del 20 % de los bares y restaurantes de Mallorca permanece abierto después de las medidas puestas en marcha por el Govern en la Isla para frenar la expansión de la pandemia de la COVID-19.

Así lo han reconocido este martes desde Pimem y CAEB Restauración, a través de sus respectivos presidentes Eugènia Cusí y Alfonso Robledo. Ambos ha coincidido en definir la situación como «catastrófica».

Desde Pimem-Restauración han explicado que el 80% de los negocios de restauración en Mallorca no tiene terraza, con lo cual no han podido seguir abiertos «al prohibirse el servicio en el interior». «De este 20 por ciento restante, algunos han optado por cerrar porque no les renta», ha explicado Cusí.

En Baleares, en un año se han perdido casi 20.000 puestos de trabajo en el sector de la restauración, según Cusí. Así, de los 62.000 puestos de trabajo en 2019 se ha pasado a 45.000 en 2020. «Esto ya es una pérdida directa», ha reconocido.

Pendientes de qué pasará con la ampliación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) -la negociación se retoma a nivel nacional después del Día de Reyes-, Cusí ha subrayado que la «escabechina puede ser tremenda si no se extienden».

Ante la proximidad de la Nochevieja, desde Pimem y CAEB Restauración han explicado que «muchos locales» han optado por el reparto a domicilio o entrega en local. «Esto último está funcionando», ha insistido Robledo, quien ha añadido que las medidas aprobadas la semana pasada en Consejo de Ministro para el sector «son insuficientes».

«Las ayudas son para quien tenga empleados fijos-discontinuos, para el alquiler o para las nuevas contrataciones, pero quién va a contratar ahora», se ha preguntado, a la vez que ha reconocido que el impacto en el empleo del sector es «brutal».

Cabe recordar que con las medidas restrictivas ante la COVID-19 que entran este martes en vigor en Mallorca, bares y restaurantes deberán cerrar todos los días como máximo a las 18.00 horas. Además, sólo está permitido el servicio en terrazas y se ha reducido el aforo el 75 %.