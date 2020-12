El Pleno del Parlament aprueba dos enmiendas de El PI y Cs a los Presupuestos en materia de Cultura e Igualdad

La primera parte del Debate parlamentario para la aprobación de los Presupuestos autonómicos para 2021 ha concluido este miércoles a mediodía con la aprobación de sendas enmiendas en materia de Cultura e Igualdad por parte de El PI y Cs, respectivamente, de las 42 presentadas y debatidas.

En el debate de las enmiendas de los grupos a la sección 11 de las cuentas, correspondientes a Presidencia, Cultura e Igualdad, el pleno ha dado luz verde a una enmienda de El PI con una transacción para subvencionar mediante una nueva partida de 20.000 euros el Festival de Música de Pollença. La enmienda ha recibido 37 votos favorables (Grupo Mixto, El PI, MÉS per Mallorca, Cs, UP y PSIB) y 18 abstenciones (Vox y PP).

Por su parte, el pleno también ha dado su apoyo a la enmienda de Cs con una transacción relativa, por un valor de 5.000 euros, relativa a políticas y actividades Lgtbi. La propuesta ha recibido 48 votos favorables, un voto en contra y seis abstenciones.

La consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, ha criticado este miércoles las «sobreactuaciones a dúo» de PP y Vox sobre el presupuesto de su departamento, al que ambos grupos han presentado enmiendas de totalidad. El presupuesto total de la Conselleria para 2021 es de algo más de 48 millones de euros, 600.000 euros más que en el proyecto de 2020.

Debate del articulado

La sesión ha comenzado a primera hora de la mañana con el debate de las enmiendas al articulado. En este caso, ninguna de las 167 enmiendas presentadas por los grupos ha sido aceptada.

En la defensa de las enmiendas al articulado, el diputado de El PI Josep Melià ha criticado el canon de residuos y que no se reduzca el Impuesto de Turismo Sostenible. «No es el momento de imponer nuevas cargas impositivas, ahora no toca», ha concluido.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha hecho un paralelismo con el cuento 'El vestido del emperador' y ha asegurado que Vox es «el niño que va gritando que el emperador --el Govern-- va desnudo». El diputado ha lamentado que el Govern no tenga ninguna intención de consensuar ninguna propuesta de la oposición y ha lamentado que solo vaya a aceptar «chorraditas».

Por parte de Cs, su portavoz, Patricia Guasp, ha agradecido la buena voluntad del Ejecutivo para aceptar algunas de sus propuestas aunque al mismo tiempo ha lamentado que se siga sin reducir «el gasto superfluo» y, en línea con las propuestas de otros grupos, no se reduzca la estructura del Govern.

El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha lamentado que el Govern no haya aceptado ninguna de sus enmiendas y ha defendido que la voluntad de su grupo es «mejorar las cuentas».

En el turno en contra de las enmiendas, la diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha rechazado el «alarmismo», especialmente de Vox, aunque ha reconocido que el próximo año también será difícil.

Por parte de MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar, ha recriminado a la oposición «que no se canse de pedir recursos» pero califique como superfluos gastos que para el Ejecutivo son esenciales. La diputada ha defendido el canon de residuos, rechazado en bloque por la oposición, porque «si no se pone freno al deterioro ambiental cambiará radicalmente el modo de vida».

Desde el Grupo Mixto, el diputado Josep Castells, ha recalcado que la «obligación ética» de los parlamentarios es pactar y llegar a acuerdos por lo que ha rechazado que se califique de «tráfico de enmiendas» que MÉS per Menorca dé su apoyo a las cuentas autonómicas tras el acuerdo para incrementar las inversiones en la isla en materia de transporte terrestre.