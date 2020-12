Historias de una pandemia

La COVID-19 tiene la culpa de este reportaje. Las historias han corrido como la pólvora por todo el mundo. No solo han sido historias horrorosas de una muerte anunciada, otras veces se ha retratado la valentía en tiempos de pandemia. O la superación, como vencer al virus, una enfermedad o las dos cosas. Miles de historias coparon las portadas de Ultima Hora pero en este reportaje recopilamos solo algunas que todavía recordamos con sorpresa.

Mientras unos buscaban regresar a casa desde lugares inhóspitos del mundo, otros, como Juanjo Garau, continuaron estudiando en el extranjero. En su caso realizaba un máster de ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). No quiso volver porque sus familiares eran de riesgo. Pero en verano finalizó el curso y, como la situación mejoró, cogió un vuelo con destino Mallorca para ver por fin a sus padres. «He estado aquí hasta mediados de septiembre ya que estuve haciendo un trabajo temporal a distancia para Dublín debido a la situación», explica. Juanjo ahora mismo está realizando un doctorado en el MIT. «En Boston, lo más interesante es que la universidad realiza test rápidos dos veces a la semana. Cada trabajador o alumno utilizamos una app para rellenar cuestionarios y te indican en qué carpa hacer la prueba».

Juanjo Garau pudo regresar, por fin, a Mallorca para ver a su familia el pasado mes de junio. Decidió pasar en EEUU el confinamiento por precaución.

Verano

Begoña Ruiz siempre pensó que todo iba a salir bien. Y fue así. El pasado día 2 de abril, embarazada de 27 semanas, fue intervenida en Son Espases por complicaciones graves. Cuando Sergio nació, prematuro, a esta mujer le dijeron que era positiva en coronavirus. Fueron meses difíciles. A Sergio le dieron el alta el 22 de junio. «En estos momentos nuestro hijo sigue en revisiones pero está evolucionando muy bien. No se sabe, todavía, si va a desarrollar alguna patología. Ya nos dijeron los médicos que somos muy fuertes», se ríe, porque Begoña también ha tenido que lidiar con su madre, con Alzheimer, que se cayó y se rompió el fémur pero ya está bien. La buena noticia es que pudieron viajar a Valladolid –aunque no en avión– para que los otros familiares conocieran al bebé.

Begoña Ruiz dio positivo en coronavirus en el momento en que tuvo que dar a luz en la semana 27 por complicaciones. Sergio nació muy débil, pero el pasado 22 de junio pudo irse a casa. Foto: J.MOREY



El sabor de este verano ha sido agridulce para Magda Cantalapiedra, una de las socias del café A Tres Bandas de la plaza Barcelona. Junto a su socio, Víctor Muñoz, han centrado sus fuerzas en sacar adelante el otro local que abrieron hace dos años en s’Escorxador.

«Después de anunciar que cerrábamos, esperábamos que las nuevas medidas nos permitieran reabrir, pero pasó todo lo contrario. No se ha podido servir bebidas ni comida durante los espectáculos», algo fundamental en este espacio cultural. Sin embargo, la temporada en el segundo local, con terraza al aire libre, ha sido «aceptable, pero ahora veremos el invierno... De momento vamos tirando». Cantalapiedra no ha perdido la esperanza en ningún momento. De hecho, dice que «si no hubiésemos seguido recibiendo tanto cariño de esta gran familia que tenemos en A Tres Bandas, a lo mejor no tendríamos ganas de volver a abrir».

La copropietaria del A Tres Bandas de la plaza Barcelona cerró sus puertas por culpa de la crisis sanitaria actual. Magda Cantalapiedra ha intentado llevar adelante su segundo A Tres Bandas, ubicado en s’Escorxador. Foto: M. À. CAÑELLAS

Quienes sí han disfrutado del verano, a su manera, son Juan Díaz y Melania Cerdà, que justo acaban de cumplir un año desde que emprendieron el viaje de sus vidas. Su intención era recorrer el mundo en furgoneta, pero tuvieron que aplazar el plan por la crisis. «Retomamos este sueño el pasado día 13 de julio. Nos fuimos a Catalunya unos meses, luego Aragón, al País Vasco y a Andalucía. En cada comunidad autónoma hicimos lo que más nos gusta: subir a las cimas más altas». Instalados en Málaga, viven una luna de miel eterna. En 2021, si todo va bien, ya podrán recorrer el mundo.

Juan Díaz y Melania Cerdà viven una eterna luna de miel en su furgoneta. Hace un año que emprendieron esta aventura pero la pandemia frenó sus planes.

Espiritualidad

Las diversas religiones de Mallorca echaron mano de la tecnología durante el confinamiento ante el cierre ipso facto de sus templos sagrados. En el caso del budismo, Tolo Cantarellas, maestro de la Escuela Kwan Um, continuó sus sesiones desde la pantalla. «Ahora mezclamos clases físicas con prácticas online. Fue una época difícil, vi a muchos angustiados y por ello decidí incluir en las prácticas unos minutos para expresar cómo se sentían. Plataformas como Zoom nos han abierto un mundo de posibilidades», dice.

No cabría en dos páginas lo que este virus ha significado para la sociedad. Las historias no terminan, sino que evolucionan, de alguna forma, hacia un final inesperado. Como Magda con su negocio; Begoña con Sergio; Juanjo en su futuro estudiantil; Tolo con sus clases o Juan y Melania con su idea de recorrer el mundo.