Medidas para evitar contagiarse de coronavirus esta Navidad

El mes de diciembre se presenta como un duro examen en la lucha contra la COVID-19, ya que el calendario contempla numerosas fiestas, muchas de ellas de carácter familiar y que se celebran en interiores debido al frío que suele hacer en estas fechas. Todo esto representa un escenario muy favorable a la propagación del coronavirus y los especialistas advierten que puede dar lugar a la tercera ola.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Joan Carles March, recomienda evitar cenas y comidas con no convivientes, o restringirlas al máximo. En este sentido, propone que «si uno quiere ver a su familia, que no sea en torno a una mesa, sino al aire libre».

No obstante, estas fechas son muy propicias para las comidas familiares y muchas personas no quieren renunciar a ellas. En estos casos, recomienda aislarse antes de ir a cenar con padres o abuelos durante 10 ó 14 días. También considera importante no gritar, no cantar y no dar risotadas en las reunoones; por tanto, este no es el mejor año para los villancicos.

A la hora de sentarse para comer, propone hacerlo en zig/zag, que una sola persona ponga la mesa y que una sola sirva la comida. Además, propone no haya platos comunes para compartir y no pasarse alimentos entre comensales. En el caso de que haya niños pequeños, se deben marcan los vasos. March insiste en que después de comer se debe poner la mascarilla.

También considera fundamental lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia física y garantizar una buena ventilación, por lo que se deben tener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura. Además, insiste en la necesidad de minimizar el número de contactos y procurar que sean preferiblemente siempre los mismos.

También es fundamental quedarse en casa si se ha sido contacto si se tienen síntomas o se ha sido contacto estrecho.

El especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública recomienda hacerse test, especialmente PCR. No obstante, advierte que «no es un tratamiento y que es una foto fija y, por tanto, no asegura que posteriormente a la prueba uno se contagie».

Evitar las aglomeraciones también es muy importante para evitar contagiarse de coronavirus estas Navidades. En algunas ciudades de la Península ya se han visto aglomeraciones para ver el alumbrado navideño.