«Ahora tenemos motivos para la esperanza»

El Siurell d’Honor Pere A. Serra de este año fue para el colectivo que «ha hecho de salvar vidas su profesión, que ha arriesgado su salud para proteger la nuestra», en palabras de la presentadora del acto, Agnès Llobet. Se trata de los sanitarios, a los que durante semanas los ciudadanos les dedicaron aplausos desde los balcones y que desde marzo realizan un gran esfuerzo para curar a miles de pacientes de un virus que ha llegado este 2020. Los anuncios de varias vacunas son la esperanza de un colectivo cuya máxima aspiración es curar a las personas y salvar vidas.

José Manuel Valverde

Colegio de médicos

«Recojo este premio en nombre de los más de 5.500 médicos colegiados en Balears», manifestó el presidente del Colegio de Médicos de las Islas, José Manuel Valverde, quien aseguró sentirse «reconfortado con este reconocimiento». Tuvo palabras de recuerdo para las miles de víctimas de la COVID y, en especial, para los sanitarios que no han logrado superar la enfermedad, pero también se mostró optimista. «Hay motivos para sonreír y empezar a ver la luz al final del túnel», dijo en alusión al anuncio de la efectividad de varias vacunas. Pese a estos «motivos para la esperanza», Valverde hizo un nuevo llamamiento a la responsabilidad social: «De momento, no bajemos la guardia. No podemos echar por tierra lo que tanto nos ha costado».

Antoni Real

Colegio de farmacéuticos

«Gracias de parte de los farmacéuticos. Una vez más, Ultima Hora ha demostrado sensibilidad en su reconocimiento de los valores de la sociedad», manifestó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Balears, Antoni Real, quien también tuvo palabras de recuerdo para el fundador del Grup Serra, Pere A. Serra. En su intervención, elogió la labor de los farmacéuticos de las Islas, que durante los meses del confinamiento ejercieron en muchas ocasiones de confesores y asesores de una sociedad en «búsqueda de consuelo». Pero también aplaudió la reacción del conjunto de la sociedad, «que actuó de forma comprometida y solidaria». Reivindicó la labor del colectivo que representa a favor de las personas más vulnerables y lanzó un mensaje a la sociedad: «No os defraudaremos», concluyó.

María José Sastre

Colegio de enfermería

«Hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y la pandemia ha visibilizado la importancia del colectivo que represento», manifestó la presidenta del Colegio de Enfermería de Balears, María José Sastre. Agradeció el reconocimiento del Grup Serra y de Ultima Hora a los enfermeros y enfermeras y recordó a todos los profesionales sanitarios «que nos han dejado» por culpa de la pandemia. Aseguró que «son tiempos difíciles y que todavía quedan momentos de dificultad» y puso en valor el aprendizaje constante que ha supuesto la pandemia, «porque es un virus nuevo». Elogió la labor de todos los compañeros y la predisposición desde el primer momento de las enfermeras ya jubiladas.

Clara Mir

Asociación de profesionales técnicos superiores sanitarios

«Gracias por este Siurell y este reconocimiento que permite dar visibilidad a todo el equipo que represento», expresó la presidenta de la Asociación de Profesionales Técnicos Superiores Sanitarios de las Islas, Clara Mir. Recordó que la entidad se fundó en el año 1997 y nació de la necesidad de defender los intereses del colectivo de técnicos superiores de las diferentes especialidades sanitarias. Dedicó el premio a todos sus compañeros, quienes «están al frente de la batalla».