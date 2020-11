La comparecencia de Santiago por el 'caso Corea' marcará el pleno del Parlament

La comparecencia de la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, a iniciativa de una quinta parte de los diputados del PP, para informar sobre la responsabilidad que pueda corresponder al Ejecutivo autonómico por el 'caso Corea', marcará el pleno de este martes en el Parlament.

El 'caso Corea' hace referencia a aquel en el que una joven menor, de 14 años de edad, tutelada por el Institut Mallorquí de Afers Socials (IMAS), entidad dependiente del Consell de Mallorca, fue objeto de una presunta agresión sexual por parte de un grupo de jóvenes tras la huida de alguno de ellos de un centro de menores donde estaban internos.

A raíz de estos hechos, saltaron al debate público los casos de explotación sexual infantil en Baleares. La presunta agresión sexual se cometió, según fuentes cercanas al caso, en un piso del Camp Redó, en Palma, la pasada Nochebuena. Fueron detenidos siete varones (seis menores y un adulto) y una chica, también menor, que supuestamente habría actuado como enlace y forzado a la víctima a permanecer en la casa.

Sobre esta cuestión, el presidente del PP en Baleares y portavoz del Grupo Popular en la Cámara Autonómica ha criticado el intento del Govern balear de tapar la cuestión de los abusos sexuales de menores tutelados. Company ha asegurado, al respecto, que esta comparecencia no debería realizarla Santiago porque tanto ella como el presidente del IMAS, Javier de Juan, ya deberían haber dimitido.

A diferencia del PP, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca ha opinado que «en esta formación se cree que los 'populares' están más interesados en desgastar a la consellera que no en el problema de los menores que han sido víctimas de explotación sexual y eso es muy de lamentar».

Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha opinado que el Govern y la consellera Santiago «tienen que dar explicaciones ante la alarma social creada por el 'caso Corea'» y ha reiterado la petición de su formación de «crear una comisión no permanente de investigación en sede parlamentaria».

Finalmente, la portavoz de El PI en el Parlament, Lina Pons, ha asegurado que «esta formación no quiere destruir cargos políticos, sino mayor coordinación, mayor vigilancia y respuestas rápidas por que el informe de la comisión de expertos confirmó que la respuesta era lenta y que los protocolos eran confusos para el personal que trabaja con los menores. El Govern y el Consell deberían haber aceptado desde el minuto cero una comisión de investigación».

Otros temas que marcarán la actualidad de la Cámara autonómica en esta semana serán las ayudas al temporal 'Gloria' y el debate sobre el orden constitucional.

Los 'populares' interpelarán al Govern en relación a su política general relativa a la defensa del orden constitucional en las Islas, ante lo que consideran «ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza», por parte de movimientos y grupos políticos, algunos de ellos socios del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, defenderán una moción con el fin que se de cumplimiento a los acuerdos parlamentarios en relación a las ayudas para paliar los efectos de la tormenta 'Gloria' y la coordinación con otras administraciones para canalizar las mismas.