Salut avanza que los contagios aumentarán y habrá más restricciones

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha avanzado este miércoles que «previsiblemente los casos de COVID-19 van a seguir aumentando» y no descarta más restricciones o confinamientos para frenar los contagios.

En este punto, ha dado a entender que Ibiza es uno de los lugares donde podrían aplicarse, así como algunas zonas de Palma; una de las zonas sanitarias que preocupan es la de Pere Garau.

Aunque ha puesto como ejemplo el confinamiento de Manacor, ha señalado que se podrían tomar otras acciones comunitarias para bajar la curva. Además, ha pedido que «si se puede evitar ir a cenar mucho mejor»; ha reiterado que se deben evitar los contactos. No obstante, ha descartado un confinamiento general en este momento, si bien ha precisado que «los datos irán marcando el camino». Además, ha precisado que dependerá de cómo evolucione la pandemia antes de Navidad. En este sentido, ha precisado que hay expertos que abogan por hacer un confinamiento duro antes de las fiestas navideñas para poder disfrutar de estas. Sin embargo, él cree que no se debe plantear en estos términos.

«Si alguien ha pensado que las medidas de prevención podíamos dejarlas, o se han equivocado o no hemos sabido transmitir el mensaje». Preguntado por si estamos en la tercera ola de coronavirus, ha señalado que lo más probable es que aún sea la segunda; bajamos, pero han vuelto a repuntar. En este sentido, ha reiterado que ahora se están contagiando más jóvenes.

La incidencia acumulada de 14 días es de 205 casos por 100.000 habitantes y 121 en siete días, por lo que estamos en una línea ascendente de casos, estamos aún en una ligera subida, lenta. Mallorca tiene una incidencia acumulada de 198 casos por 100.000 habitantes en 14 días, Menorca 122, Ibiza 198 y Formentera.

Arranz cree que en tres o cuatro semanas podríamos tener una incidencia acumulada elevada, cercana a los 500 casos por 100.000 habitantes, ya que los contagios están subiendo de una forma rápida.

La tasa de positividad de la última semana es de 6,84 %, la UE recomienda estar por debajo del 4 %. Por islas, la de Mallorca es del 6,76;en Menorca, del 4,13; en Ibiza del 13,13 %; y en Formentera del 6,26 %.

Arranz ha destacado que en algunas zonas de Ibiza se han doblado los casos positivos. la situación en Ibiza no es nada buena, especialmente en Vila, Sant Antoni y Santa Eularia.

Preguntado por si Baleares solicitará el estado de alarma tras el 9 de noviembre, ha señalado que dependerá de la evolución de la pandemia. No obstante, ha precisado que el estado de alarma facilita ciertas actuaciones, como el cierre de puertos y aeropuertos, aunque en estos momentos es una medida que no está sobre la mesa.

Respeto a las pruebas a los turistas que vayan a los hoteles, ha planteado otros riesgos como el de los que van a casas rurales o vienen de otras comunidades.

En relación a la salida de copas de la presidenta del Govern, Francina Armenegol, ha señalado que no tiene opinión. Sí ha señalado que no cree que haya que convencer a a presidenta de la bondad de estas medidas.

Respecto a la huelga de médicos, ha revelado que este martes no hizo huelga, aunque eso no significa que no apoye las reivindicaciones de los sanitarios.