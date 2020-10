El jurado mentoriza y premia la innovación

Los miembros del jurado conocen en profundidad a los seis finalistas porque han sido ellos mismos quienes han actuado como mentores. Desde diferentes campos, este equipo de profesionales ha ido entrenando y perfilando los proyectos de los finalistas y les han acompañado durante todo el proceso.

«Connect’Up estimula a emprender y a seguir innovando en un programa interconectado, eso es algo realmente innovador en nuestro país. Y, sin duda, contribuye a la transformación económica de una zona que debe sumar, a su monocultivo turístico, la diversificación empresarial», explicaba Xesca Vidal, formadora de la categoría Start y Grow en oratoria y miembro del jurado. Además, Vidal añade que «la solidez es el elemento a destacar de los proyectos de este año».

Mentorización

El jurado ha estado integrado por profesionales que durante estos meses se han encargado de entrenar y mentorizar a los seis finalistas. Los miembros de este jurado son Luis Sánchez de Processing Smart; Sergio Pastor de Sales & Fit; Jorge Serrano y Goretti Tur, de Go Consulting (que no pudieron acudir al acto por motivos de confinamiento), Judith Mestres, de Talents DO; Lucia Mir y César Llorente, de Motivapedia, Ricardo Moreno, de SECOT; Karim Ben Lachab, de CaixaBank y Xesca Vidal, experta en comunicación y oratoria.

«Connect’Up 2020 ha sido una edición especial en la que todos nos hemos tenido que adaptar. El ganador son los seis finalistas. El ganador es el que se lleva el premio de aprovechar el programa. Los participantes han crecido durante estos meses y yo he crecido con ellos. Ha sido muy difícil escoger a un único ganador, hemos tenido un debate intenso. La innovación forma parte de la cultura de Balears», señaló Mestres.

Llorente por su parte, fue el encargado de anunciar al ganador, pero antes quiso señalar «es curioso darse cuenta el ecosistema emprendedor que se está generando en Baleares. Hay que agradecer al Grup Serra y a CaixaBank la iniciativa de Connect’Up, un proyecto que ya va por su tercer año. Al final Connect’Up va de conectar y un hecho curioso es que los proyectos de los seis finalistas de este año van sobre eso, de conectar, y lo importante es crear una red de emprendedores y de aunar esfuerzos unos con otros», concluye Llorente.

Fàbrica Ramis, un referente del siglo XXI

El espacio elegido para celebrar la final de Connect’Up Grow 2020 contó con un escenario único. Fàbrica Ramis, en el corazón de Inca, acogió a todos los asistentes en unas instalaciones que no olvidan su pasado industrial del siglo XX, pero que ahora se han convertido en centro de convenciones y negocios de la comarca del Raiguer.