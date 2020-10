Armen Muradyan, miembro de la comunidad armenia: «Lo que nos preocupa es que nuestro país llegue a desaparecer»

Armen Muradyan (Armavir, Armenia, 1984) vino a Mallorca en el año 2008 para dedicarse al negocio de la restauración, oficio que ya había ejercido en Madrid y Bilbao. Actualmente regenta un restaurante de kebab en la zona de la Plaza de Toros. Vive con preocupación la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el control de la región montañosa del Alto Karabaj. Muradyan fue el organizador de la concentración que el miércoles juntó a 20 personas de la comunidad armenia en la Plaça de Cort para pedir el alto el fuego del conflicto armado. Le acompaña en la entrevista su mujer, Anna Manukyan, con la que tiene un hijo.

¿Cómo nació la idea de organizar la concentración?

—Fue muy improvisada. Todo lo que ha pasado es muy reciente, arrancó el día 27 de septiembre. Estuvimos los primeros cinco días digiriendo lo que estaba pasando hasta que un día empezamos a llamar algunos armenios. Aquí hay muy poca gente de mi país; no hay una asociación de armenios, no hay consulado. Como no podíamos estar quietos y ser observadores, quisimos poner nuestro granito de arena.

¿Tienen intención de organizar más movilizaciones?

—No lo sabemos todavía. Esperamos que no sea necesario. El miedo que tenemos es que como Karabaj está cerca de Armenia, por lo que pasar de una lado a otro es muy fácil para el ejército de Azerbayán. Si lo hacen, nos van a matar. Yo no voy a tener un país, mi hijo no va a ver Armenia en su vida. Lo que nos preocupa es que nuestro país no desaparezca.

Armen, ¿tiene amigos o familiares en la zona invadida?

—Sí. Cualquier armenio tiene un familiar en la zona del conflicto. Yo tengo un primo. No cuentan nada. Sólo nos dicen que están bien. No dicen nada más porque están en maniobras militares ya que cualquier información que salga de un teléfono es rastreable y cualquier información puede ser utilizada porque hay muchas escuchas. Hay muchos hackers y sistemas de escucha. Sólo queremos saber si están vivos. Hay muchas familias que vivían en Stepanakert (capital del Alto Karabaj), lugar que ya no existe, casi. Mi hermana ha tenido que refugiar a familiares de su marido en casa y no saben si pueden volver y si existe su casa o no. Son casos que te tocan de cerca y afectan. Hay 80.000 desplazados. El marido de la mejor amiga de mi mujer está en la guerra. Ella tiene tres hijos. Yo no quiero que sean huérfanos. Vemos el peligro tan cerca que los próximos podrían ser mis padres o yo misma.

¿Cual es el motivo de la invasión del Alto Karabaj?

—El Alto Karabaj no tiene recursos naturales que motiven su invasión; las zonas de hidrocarburos de Azerbayán son otras. Es una zona montañosa que siempre ha estado poblada por armenios y que es de difícil combate ya que los habitantes lo conocen muy bien por lo que siempre han sabido protegerse. El problema no es un tema territorial; es un tema de exterminio.