La buena combinación de lluvia y sol ha propiciado la aparición de los primeros esclata-sangs en la Serra. Quien los ha encontrado es el cercador de Sóller Pere Peñas, de Can Conejo, que el jueves pasado fue a por setas después de que cayera una brusca muy propicia. Pere encontró varias docenas, que se quedó para consumo propio y hacer algún presente.

«El temps de moment va bé –explica Peñas con mucha prudencia–. Esto no quiere decir que se vaya a romper en cualquier momento, especialmente si fa una ventada, que puede echarlo todo a perder». Algo así sucedió hace tres años, cuando parecía que sería un año excepcional, pero la falta de lluvias durante todo el otoño frustró las grandes expectativas.

Peñas, como todos los cercadors, es muy reacio a decir dónde ha realizado su primera cosecha, ni siquiera por aproximación: «Por las montañas de Sóller, aunque sería mejor decir que de Sóller, Fornalutx y Escorca». Lo que sí explica con detalle es el origen de su afición: «Mi hermano Manuel era un apasionado y me llevaba a buscar. Lo cierto es que a mí me aburría bastante, pero le acompañaba. Él me enseñó los agres que conocía y cómo localizar nuevos. Hace unos años, Manuel tuvo un accidente y falleció. Fue entonces cuando a mí me entró la afición de verdad. Siempre voy a buscar solo y pienso que Manuel me acompaña».

Los ‘esclata-sangs’ que Pere Peñas encontró el jueves pasado, con un ejemplar de 'Ultima Hora'.

Los esclata-sangs mantienen viva la relación entre estos hermanos. «Cada año, por Tots Sants, voy al cementerio de Sóller y deposito en la tumba de Manuel un paner amb esclata-sangs. En 2012 salió publicada la fotografía en 'Ultima Hora'». Por entonces aquel gesto era una curiosidad, ahora ya es un acto consagrado.

La tumba del ‘cercador’ Manuel Peñas en Tots Sants de 2012 con el homenaje que su hermano Pere le hace año tras año.

Quienes no han aparecido de momento son los tordos, que de año en año reducen su presencia en la Serra, aunque no en el Pla. Hace falta frío para que aparezcan las primeras oleadas de estas pequeñas aves. Esclata-sangs y tords son las principales referencias de cocina mallorquina de tardor, antes de la llegada de las matances.