Cinética: la solución al desafío energético del siglo XXI

Desde Mallorca ya se está planteando una solución al que será el gran desafío del siglo XXI: la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias. Una necesidad perentoria en todo el mundo, mientras el cambio climático deja de ser un negro vaticinio para ser una una realidad palpable estos días.

Fabio Ribeiro da Silva y Eva Cobos están al frente de Cinética y presentan Flywheel, un sistema de almacenamiento de energía que tiene la capacidad de realizar más de 175.000 ciclos de carga y descarga de profundidad completa durante su vida útil. Además, este sistema es 117 veces más duradero y tiene cuatro veces más vida útil que la mejor batería de iones de litio.

Por si no fuera suficiente, la construcción de este sistema no requiere de minerales exóticos y escasos, mientras que el impacto ambiental es mínimo. Y además, el coste de mantenimiento es muy bajo. «El mayor reto con la integración de las energías renovables es la intermitencia. La luz solar y el viento no son constantes, existe una gran necesidad de almacenamiento de energía para tener un suministro ininterrumpido», explica Fabio da Ribeiro.

Eliminando el impacto ambiental y las pésimas condiciones laborales de los mineros de litio, cobalto y níquel, esta start up mallorquina está en contacto con empresas punteras como Stornetic en Alemania y Beacon Power en Estados Unidos.