Salut pone en marcha un servicio para atender a niños que precisen una prueba PCR

La Conselleria de Salut pondrá en marcha este lunes por la tarde, todavía en fase de pilotaje, una unidad que pretende atender a los niños procedentes de escuelas que precisen una prueba PCR. En una comunicación que los profesionales de Atenció Primària recibieron el sábado se les advierte de que «se empezará por la KID COVID Palau, este lunes 28 de septiembre por la tarde, como pilotaje con los colegios pertenecientes a diferentes centros de salud, para valorar circuitos, citaciones, etcétera».

La comunicación mencionada da cuenta de que «se ha iniciado un proyecto para dar cobertura a los niños que precisen PCR al ser llamados del colegio por fiebre o sintomatología compatible con COVID, donde serán valorados por pediatras y enfermeras de pediatría y, si procede, se les realizará la PCR».

En la actualidad, si un alumno presenta fiebre o síntomas compatibles con el coronavirus es aislado y se llama a sus padres o tutor para que lo recojan y se pongan en contacto con Salut a fin de que se le haga la pertinente valoración.

El nuevo servicio busca «descargar de urgencias a los centros de salud de los niños que presenten sintomatología COVID en el centro educativo», dice la comunicación citada.

«Al tenerlo organizado –prosigue el escrito– se abrirá a todos los colegios de Palma, previa cita del colegio del paciente a la KID COVID, mediante Infocovid Pediátrico. Se cubrirá con pediatras de Atenció Primària y hospital, en horario de 8 a 20 horas».

Este periódico se puso en contacto el pasado viernes con el IB-Salut para conocer los detalles de este nuevo dispositivo. La respuesta fue que la puesta en marcha de la KID COVID ya se había anunciado en una comparecencia pública anterior (el día 18 de septiembre), que se preveía ponerla en marcha la semana que viene –la que hoy empieza– y que se convocaría una rueda de prensa para informar a los medios. No obstante, estas fuentes añadieron que la KID COVID no pretende dar servicio a las escuelas en particular sino a los niños y niñas en general.

La comunicación que recibió el personal de Atenció Primària indica asimismo que todavía se debe redactar un protocolo «definitivo» en relación al nuevo servicio.

La reapertura de los colegios y el temor a que ello pudiera suponer un aumento de contagios ha sido objeto de debate y polémica incluso desde antes del verano. Los colegios comenzaron a abrir en las Islas el 10 de septiembre. Sin embargo, los datos disponibles hasta la fecha no han apuntado a este incremento.