Francesc Antich: «Trabajar por Baleares nunca es rebajarse si has sido presidente»

El dos veces presidente del Govern Francesc Antich, nacido en Caracas en 1958 pero criado en Algaida, todavía no sabe cuándo se incorporará a sus despacho de presidente de la Autoridad Portuaria. Aunque su nombramiento lo aprobó este lunes el Govern –a propuesta de la presidenta del Govern, que pidió «echarle una mano» como reconoce en esta entrevista– será efectivo cuando lo ratifique el Ministerio de Transportes y se publique en el BOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, afirmó que «la solvencia en mayúsculas» de Antich es motivo suficiente para nombrarle». Y añadió: «Ojalá pudiéramos decir lo mismos de todos los expresidentes».

Vaya elogio ¿Qué le parece?

—Bueno, lo que puedo decir es que intentaré hacerlo lo mejor posible. En la Autoridad Portuaria de Balears, y más allá de lo que ha pasado, hay gente muy preparada y que está haciendo muy buen trabajo. Yo quiero mostrarme muy prudente y dar un margen de confianza en su trabajo. Hay proyectos de envergadura que no se pueden detener. Y antes de que me pregunte: hay que dejar que las investigaciones judiciales sigan su marcha.

¿No le asusta? Hasta Francesc Triay se vio envuelto en una polémica judicial cuando presidió la APB.

—Voy allí con mucho respeto. Y que quede bien claro, como así quedó demostrado, que Paco [alude a Triay] salió absolutamente limpio. Yo voy a ser transparente, toda la gestión tiene que ser muy transparente. El puerto es la segunda puerta de entrada a Balears después del aeropuerto.

Lo que me pregunto, y ya le pregunto a usted, es que si no hay una ‘mano negra’ que se lleva por delante a los presidentes. ¿Hay mafias en la concesión de amarres?

—Me pregunta por cuestiones que yo no puedo responder ahora. No lo conozco. Parece que ha habido problemas y denuncias varias, pero le insisto en la prudencia.

¿No se juega su prestigio al aceptar?

—Uno se juega su prestigio cada día. Y se lo gana cada día trabajando donde le necesitan. La presidenta [alude a Francina Armengol] me llamó y me pidió que le echara una mano. Le dije que sí, igual que he hecho en otras ocasiones.

Hay quienes critican su nombramiento. Incluso quienes consideran que no es propio de un expresidente del Govern. ¿No es rebajarse mucho?

—¿Rebajarse? Respeto todas las críticas y opiniones como no podía ser de otra manera. Pero no, no considero que aceptar un cargo al servicio de tu comunidad sea rebajarse. Todo lo que sea trabajar por tu comunidad es positivo, desde el puesto que sea, trabajar por Balears no es rebajarse si has sido presidente.

¿Qué le parece lo que ha sucedido con su antecesor, con Joan Gual de Torrella?

—Le insisto en la prudencia cuando hay una investigación de por medio. Pero sí quiero recordar que fue él quien puso su cargo a disposición del Govern cuando ocurrió todo.

¿Le conocía personalmente?

—Sí, de su etapa como presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca. Tuve una buena relación con él.

¿Cuándo se incorporará al despacho?

—Si hoy [por ayer lunes ] se ha aprobado el nombramiento en el Consell de Govern, se habrá comunicado al Ministerio de Transportes y a Puertos del Estado y luego se tendrá que publicar en el BOIB y en el BOE. Igual habrá que esperar unos días, igual que ocurrió entre el cese del anterior presidente y de que se publicó en el Boletín Oficial del Estado.

¿Ya ha dejado el Patronato Municipal de la Vivienda de Palma?

—Sí, ya me he despedido.