El comité de la EMT acusa de «mentirosos» a Cort y desvela el coste de sus reivindicaciones

El comité de huelga de la EMT desmiente que el coste de sus reivindicaciones sea 12 millones de euros, según ha asegurado el Ayuntamiento de Palma. Los trabajadores de la empresa de transporte aseguran que el consistorio «miente descaradamente» y expone en un comunicado cuáles son sus reclamaciones y el coste de cada una de ellas.

Cort anunció hace unos días que no era viable «el impacto económico que tendría aceptar los puntos en los que no hay acuerdo con los representantes sindicales». Unas exigencias «absolutamente inasumibles», según el concejal de Mobilitat, Francesc Dalmau.

Esto es lo que reclama el comité, con las negociaciones paradas, después de una semana de huelga.

1. Devolución a los trabajadores de las vacaciones y permisos retribuidos de 2018 y 2019 que la empresa ha obligado a cogerlos o los ha dado por caducados.

La EMT pide que se devuelva a los trabajadores todas las vacaciones y permisos retribuidos de 2018 y 2019 que hayan cogidos entre el 14 de marzo y el 21 de junio, tiempo que estuvo establecido el estado de alarma. No se darán por caducadas ningunas vacaciones ni permisos retribuidos de dichos años. El coste estimado por el comité es de 100.000 euros.

2. Que la empresa instale baños en todos los finales de línea y qué estos sean limpiados diariamente.

La empresa pasará un listado de los baños instalados en la actualidad para verificar dentro del Comité de Salud Laboral si es necesario poner alguno más, se limpiarán, desinfectarán y vaciarán diariamente. No consideran que tenga ningún coste adicional.

3. Hacer cumplir a la Empresa el apartado cuarto del acuerdo firmado el día 21 de mayo de 2020 con el Comité de empresa sobre la devolución de las horas en aplicación de la distribución irregular de la jornada.

La EMT entregará a todos los conductores un informe sobre la situación de sus contadores en aplicación de la jornada irregular, es decir, las horas que la empresa ha utilizado de jornada irregular y, en otro, las horas que el trabajador ya ha devuelto de dicha jornada irregular. Creen que no tiene coste, ya que se trata de unos informes que emitirán desde el departamento de administración.

4. Finalizar la aplicación de la jornada irregular aplicadas de forma unilateral por parte de la empresa el 28 de marzo del 2020.

Solicitan que la aplicación de la distribución irregular de la jornada finalizará el 15 de noviembre de 2020. Todos los trabajadores que a partir de esa fecha hayan compensado jornada irregular, empezaran a cobrar el tiempo extraordinario realizado tal y como establece el convenio colectivo. Aseguran que tampoco tiene coste extra y, además, consideran que es un beneficio para la empresa.

5. Que la empresa abone los complementos de liquidación y cobranza descontados en las nóminas de marzo y abril de 2020.

Afirman que no tiene ningún coste, ya que está presupuestado cobrarlos por día trabajado.

6. Que la empresa abone los importes descontados a los conductores por los días que se negaron a salir a trabajar con buses sin mampara y sin mascarilla de protección.

Piden que la empresa abone los importes descontados a los conductores que los días 14, 15 y 16 de marzo se negaron a salir a trabajar con buses que no tenía mampara y sin ningún tipo de protección. El coste sería de 1.000 euros.

7. Que la empresa vuelva a recuperar todas las líneas y servicios que estaban vigentes antes de la declaración del estado de alarma.

Reclaman restablecer las líneas 9 y 31 tal cual estaban antes del estado de alarma. El coste adicional sería contratar a cuatro conductores más.

8. Que se garantice la incorporación de las personas que han obtenido las 140 plazas en la convocatoria de consolidación de empleo de conductores 2019.

Piden que el proceso de 140 plazas de consolidación de empleo 2019 no finalice hasta que no haya ingresado en la empresa el ultimo aspirante, es decir el candidato numero 140. El comité considera que no tiene coste, ya que la empresa los reincorpora a medida que los va necesitando.

9. Que las personas que deseen jubilarse parcialmente empiecen a descontar el 25 % del trabajo a realizar hasta su jubilación ordinaria, desde el día que cumpla la edad legal para dicha jubilación parcial, independientemente de cuando la empresa le realice un contrato relevo.

La empresa cumplirá estrictamente lo establecido en el convenio colectivo referente a la jubilación parcial. Por ello, la empresa realizará el contrato relevo desde el mismo día que el trabajador cumpla la edad legal de jubilación parcial. Si por cualquier motivo, esto no sucede, dicho trabajador empezará a descontar el 75 % que le debe trabajar a la empresa desde ese mismo día. El contrato relevo se realizará siempre con trabajadores que cumplan las condiciones establecidas en la Seguridad Social, con el objeto de que el trabajador que se jubila parcialmente no tenga ninguna clase de problemas hasta que cumpla la edad legal de su jubilación ordinaria. Tampoco tendría coste.

10. Retirada por parte de la empresa de la modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de taller e inaplicación del adicional cuarta del convenio colectivo.

Los trabajadores solicitan que la empresa retire los escritos entregados a los trabajadores de taller de la inaplicación del convenio y, por tanto, la modificación de sus condiciones de trabajo.

11. Retirada de la convocatoria de méritos para personal de taller (auxiliar taller) y negociar otra con el comité de empresa por concurso oposición como establece el artículo 5 del convenio colectivo.

Piden que a fecha 31 de diciembre del 2021 esté terminado un nuevo proceso de selección de personal por concurso oposición como establece el artículo 5 del convenio colectivo para la consolidación de empleo de las plazas de auxiliar taller.

12. Garantizar los cambios de turnos vacaciones y descansos entre los conductores.

El comité también reclama que la empresa establezca un mecanismo para solicitar los cambios de turnos, vacaciones o descansos entre conductores. Se designará una persona por parte de la empresa como responsable para la gestión de las peticiones. No tiene coste, según los trabajadores.

13. Que la empresa entregue al comité los listados de las horas extras realizadas en los meses de abril y mayo de 2020.

Está realizado.

14. Que la empresa garantice un marcaje realista y concreto del inicio y finalización de la jornada de trabajo al colectivo de conductores desde nuestro centro de trabajo.

Los trabajadores solicitan la instalación de un sistema de marcaje de inicio y finalización de la jornada laboral para los conductores, en el que estos registren su entrada y salida. El coste sería la compra de una aplicación.

15. Exigimos la retirada de la línea L199 del TIB y de posibles futuras líneas que se implante en el término municipal de Palma, ya que la concesión y explotación del transporte urbano de Palma es competencia exclusiva de la EMT-Palma.

El comité exige un certificado por parte del Ayuntamiento de Palma en el que se comprometan a no autorizar ninguna concesión de explotación de líneas dentro del municipio de Palma. No tiene coste el certificado.

16. Que la dirección de la empresa cumpla la disposición adicional segunda del convenio colectivo, retirando los contratos de duración indefinida realizados a personas de confianza de la empresa que han ingresado sin el correspondiente concurso- oposición como establece el artículo 5 del convenio colectivo.

Finalmente, los trabajadores piden que estos dos contratos de duración indefinida se retrotraigan, ya que aseguran que incumplen lo establecido en convenio.