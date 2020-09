Los vecinos de Arquitecte Bennàssar, aislados

Los vecinos de Arquitecte Bennàssar están aislados desde este viernes a las 22:00 horas para intentar frenar la expansión de la pandemia del coronavirus en la barriada.

A las 21:59, efectivos de la Policía Local han irrumpido en la calle palmesana para controlar la zona y asegurar que se cumplen todas las restricciones. A su llegada, a algunas personas que todavía estaban por la calle le han recordado que debían confinarse en casa. Los pocos locales y bares que estaban abiertos se han visto obligados a bajar la persiana. Durante estas semanas, lo negocios deberán cerrar antes de las 22 horas y, además, establecer un horario prioritario para personas mayores.

Había mucha vida en las inmediaciones de la calle Arxiduc una hora antes del 'toque de queda' decretado por el Govern balear para proceder al confinamiento de la zona. La plaza Fleming o del 'Capitol' estaba a oscuras. La pista de futbito y los juegos infantiles estaban precintados, pero se podía ver a algunos grupos de jóvenes hablando. Un recorrido por las terrazas dejaba ver el animado ambiente en las horas previas donde el tema principal de las conversaciones era el cierre inmediato de la zona.

Testimonios

Alberto García y su mujer Dyana Morales son colombianos y regentan el bar ‘La Sabrosura’, en la misma línea del confinamiento. «Han sido días flojillos, y hoy hemos tenido un respiro -comentaba ella-. Mi marido cogió la covid y lo ingresaron en Son Espases, pero ni yo ni mi niño lo hemos cogido», explicaba ella .

Un cliente, Marc Andreu, entendía que «para los clientes resulta un poco incomodo cumplir la normativa, pero si es lo que toca habrá que cumplirlo. A mi no me afecta. Cogí el coronavirus pero no noté mucho los efectos porque soy asintomático». Eso mismo opinaba el hindú Sahad Haidad inutos antes de cerrar el locutorio que regenta: «Es lo mejor para la salud y la seguridad. Ahora no hay gente. Antes cerraba a las 11 o 11.30 de la noche. Hace días que expliqué a los clientes que a partir de las 9.30 ya no puedo atenderles porque tengo que limpiar el local. Mi negocio no corre riesgo».

Policía

Varios equipos de la policía patrullarán durante toda la noche la zona caliente de COVID para asegurarse que se cumplen las restricciones. A partir de la noche de este viernes, incumplir estas medidas podrá conllevar sanciones.

Estas limitaciones de movimiento van acompañadas de una actuación de intervención domiciliaria y comunitaria. Desde el Servei de Salud se comprobará «puerta a puerta» con visitas domiciliarias en las zonas con mayor densidad de población que se cumplen las medidas de aislamiento así como para detectar las necesidades que los ciudadanos puedan tener para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas.

Calles afectadas

Las restricciones son de aplicación en el interior del perímetro formado por las siguientes calles, aunque quedan excluidas las calles que delimitan dicho perímetro: Jafuda Cresques, desde la confluencia con la calle Gaspar Bennàzar hasta la confluencia con la plaza del Cardenal Reig, plaza del Cardenal Reig, Antoni Frontera, desde la plaza del Cardenal Reig hasta la confluencia con la plaza Abu Yahya, y la calle Rosselló y Cazador; Rosselló y Cazador hasta la confluencia con la calle Arxiduc Lluís Salvador; Arxiduc Lluís Salvador hasta la confluencia con la calle Henri Dunant; Henri Dunant hasta la confluencia con la calle Emilio Serrano; Emilio Serrano hasta la confluencia con la calle Miguel Fleta; Miguel Fleta hasta la confluencia con la calle Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer hasta la confluencia con el cruce con la vía de cintura; Vía de cintura, desde la confluencia con la calle Jacint Verdaguer hasta la confluencia con la calle Aragó; Aragó hasta la confluencia con la calle Fortesa; Fortesa hasta la confluencia con la calle Jacint Verdaguer; Jacint Verdaguer hasta la confluencia con la calle Joan Munar; Joan Munar hasta la confluencia con la calle Eusebi Estada; Eusebi Estada hasta la confluencia con la calle Jafuda Cresques.

Este mismo viernes, los Juzgados Contencioso-Administrativos 1, 2 y 3 de Palma han ratificado las resoluciones de Salud por las que se aplican las restricciones y limitaciones de movilidad en Son Fortesa Sur y partes de plaza de Toros, Arxiduc y Son Oliva. Estas restricciones durarán un mínimo de 15 días.

Son Gotleu

Al igual que en Son Gotleu, las principales medidas son la restricción de la libre entrada y salida de personas en el núcleo de población correspondiente al perímetro urbano definido; la reducción de aforo en los negocios y la limitación de reuniones sociales a un máximo de cinco personas.

La pasada semana, los tribunales ya avalaron las medidas adoptadas por el Govern para las barriadas palmesanas de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals.