Unos 50.000 baleares que estaban exentos de hacer la Renta tendrán que pagar en 2021

Entre 45.000 y 50.000 trabajadores de Baleares que estaban exentos de hacer la Declaración de la Renta tendrán que pagar en la próxima campaña, ya que al haber estado acogidos a un expedientes de regulación de empleo (ERTE) han tenido un segundo pagador y porque en la mayoría de los casos no se realizan las retenciones adecuadas.

El economista Antonio Gallardo explica que «de los 86.000 trabajadores acogidos en un ERTE en Baleares, y con el salario medio de la comunidad autónoma que supera ligeramente el límite para no tener que hacer declaración, muchos de ellos -alrededor de un 60 %- no tienen obligación de hacer la Declaración, tanto por los ingresos como por no tener otras obligaciones, tales como no deducirse por vivienda habitual».

Sin embargo, precisa que «ahora sí la tendrán porqué su segundo pagador, la prestación del ERTE, superará los 1.500 euros anuales y con ello tendrán la sorpresa desagradable de pagar a Hacienda ya que la mayoría de los ERTE se están abonando sin retención».

Ante esta situación, Gallardo aconseja a las personas que entre en un ERTE de nuevo «procurar en la solicitud que tenga alguna retención para disminuir lo que se va a pagar».

También propone «reservar parte de lo que recibe para el pago posterior, que no olvidemos que será de un 60 % en el mes de junio y un 40 % en noviembre del próximo año».

La mayoría de trabajadores en ERTE tendrán que pagar entre 475 y 952 euros

El citado economista también advierte que la mayoría de los trabajadores en ERTE tendrán que pagar entre 475 y 952 euros en la próxima campaña de la declaración de la renta.

En este sentido, señala que un trabajador con un salario medio en Baleares que haya estada en ERTE tres meses (de marzo a junio) habrá tenido unos ingresos brutos medios de 20.672 euros con un pago impositivo de 2.515 euros en total (por retenciones) -si en su trabajo han aplicado bien sus retenciones-. Sin embargo, señala que por lo general en el ERTE las rentenciones han sido del 0 %, por lo que «se encontrará con la desagradable sorpresa de que en la renta del próximo año tendrá que pagar los 475 euros que no pagó antes».

Gallardo advierte que «peor es el caso de un ERTE de nueve meses, ya que sus ingresos (17.315,88 euros) son menores y, por tanto los impuestos a pagar globalmente (1.425,10 euros), pero si no le han retenido en el ERTE si tendrá que pagar una cantidad mayor cuando haga la declaración, unos 952 euros».