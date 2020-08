El Govern rectifica y reduce las restricciones de aforo de los bares y restaurantes más pequeños

El Govern rectifica y reduce las restricciones de aforo de los baraes y restaurantes más pequeños, anunciadas este semana por la presidenta del Govern, Francina Armengol. La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha explicado que en los bares y restaurantes con un aforo autorizado de menos de 50 personas el porcentaje de aforo permitido será del 75 %.

En el caso de aquellos que sí tengan un aforo permitido de más de 50 personas, el aforo permitido será del 50 %. Las limitaciones de aforo entrará en vigor el próximo 31 de agosto, a diferencia del resto de restricciones que lo harán este mismo viernes.

El Consell de Govern también ha acordado suspender la actividad de los clubs de gent gran durante 15 días, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus entre la personas más vulnerables.

Además, se regulan lo que se definen como acontecimientos multitudinarios, que serán los que superen las 300 personas al aire libre o 150 en espacios cerrados y necesitarán un autorización de salud pública. Además, será necesario que los espectadores lleven mascarilla y mantener un espacio de un metro y medio; no podrán comer ni beber.

Todas estas medidas tienen una duración de 15 días y podrán relajarse o incrementarse en función de la evolución que tenga la pandemia en las Islas. «Las medidas se toman por necesidad, no por molestar a ninguna actividad económica. Se toman para alcanzar este equilibrio entre la actividad económica y social», ha explicado Costa. Además, ha advertido que «tenemos por delante meses muy complicados y es fundamental que la ciudadanía extreme todas las precauciones». En este sentido, ha señalado que aunque la prohibición es de reuniones de más de diez personas si puede ser más estrecho el círculo o no es es necesario hacer ciertas salidas, viajes, etc. todo eso es extremar precauciones», ha reclamado.

En relación a las sanciones, Costa ha explicado que se mantienen las mismas cantidades que las previstas en las restricciones en vigor. En concreto, las leves van entre 100 y 3.000 euros, las graves entre 3.000 y 60.000 y las muy graves hasta 600.000; estas últimas son las destinadas a la comercialización de fiestas principalmente. La multa por fumar en lugares públicos es de 100 euros, la misma que por no llevar mascarilla.

Costa ha señalado que está previsto que este viernes se publiquen en el BOIB las nuevas restricciones, anunciadas por la presidenta del Govern, con la finalidad de frenar la pandemia de la COVID-19. No obstante, ha aclarado que durante los primeros días lo más importante es que la información llegue a los ciudadanos.

Por su parte, la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha informado que se incrementará el número de profesionales sociosanitarios de las residencias. En concreto, por cada 100 residentes tendrá que haber 33 profesionales. El decreto ley que recoge esta medida entrará en vigor el 15 de septiembre.

Santiago ha explicado que se trata de una medida necesaria, ya que las residencias se han visito muy afectadas por la COVID-19.

Por otra parte, Costa ha informado que el Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Carmen Palomino como nueva directora general de Función Pública, en sustitución de Irene Truyols, que ha presentado su dimisión y el Consell de Govern ha aprobado su cese.

Además, ha comunicado que el Consell de Govern pasará a celebrarse los lunes desde el próximo mes de septiembre.

Estas decisiones se ha adoptado en el primer Consell de Govern que se celebra tras las vacaciones de verano.