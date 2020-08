Repunte de ingresos este fin de semana: Baleares ya vive su segunda oleada

El portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha reconocido este lunes que «estamos en una segunda oleada, con un repunte importante, que durará unos días». No obstante, ha precisado que no es la misma situación del pasado mes de marzo, que provocó un confinamiento generalizado.

En concreto, ha informado que 252 están ingresadas por COVID-19 (25 por causas sociales), 33 en la UCI y ha destacado que este fin de semana han ingresado unas 60 personas, 11 de ellas en la UCI.

«Estamos teniendo un pequeño repunte de ingresos», algunos en la UCI «y parte de ellos, nos dejarán, morirán». Varias personas de las UCI tienen entre 20 y 50 años, «tenemos personas jóvenes que están mal», ha insistido. Por Islas, Mallorca es la Isla con más personas hospitalizadas: 222, 27 de ellas en la UCI.

Arranz ha destacado que hay transmisión comunitaria en Baleares y ha pedido responsabilidad. «Los casos está aumentando y lo seguirán haciendo. No obstante, ha insistido en que la mayoría de los casos son leves, a diferencia de la primera oleada.

«En función de cómo nos portemos, veremos decisiones en los próximos días. No estamos en una situación crítica del sistema sanitario y no queremos llegar», ha manifestado. Algunas de las medidas que se podrían adoptar son similares a las de Cataluña, aunque aún no se ha decidido nada. Lo que se valora son ampliaciones de las que ya están en marcha, tales como restricciones más concretas de aforos, que ya estuvieron en vigor en diferentes fases del confinamiento.

Arranz ha justificado que no se aprueben nuevas restricciones ya porque hay que esperar 14 días para saber cómo el coronavirus responde a las restricciones adoptadas con anterioridad.

También ha reconocido que ha preocupación por la situación de las residencias de la tercera edad, donde hay 24 afectados, 7 de ellos hospitalizados.

Preguntado por el Remdesivir, ha respondido que la Agencia del Medicamento ha permitido que se utilice el destinado a la investigación, así como que se comprará más. No obstante, ha precisado que «no es el tratamiento», sino que ayuda a algunos pacientes, pero no a todos.

Habrá vuelta al cole, pero no se sabe cómo

En relación a la vuelta al cole, ha asegurado que abrirán aunque ha precisado que está en discusión la forma en la que lo hará. Hay expertos que están estudiando la forma. No obstante, ha advertido que cualquier decisión implicará riesgos.

Arranz ha manifestado, en un entrevista concedida a Ultima Hora, que «la normalidad no se recuperará hasta mediados del 2021».